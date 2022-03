La semana del 14 al 20 de marzo tendrá intensa actividad de partidos de fútbol en el mundo, comenzando con la definición de los cupos restantes para los cuartos de final de la Liga de Campeones. Además, la Selección Colombia femenina buscará el título en el Sudamericano sub-17, y se reactiva la liga local tras el receso por la jornada electoral en el país.



(Le puede interesar: Andrés 'Manga' Escobar, condenado a dos años de cárcel por abuso sexual)

(No deje de leer: 'Luis Díaz es todo lo que podrías desear': Jürgen Klopp, DT del Liverpool)



La Liga de Campeones tendrá cuatro partidazos. El martes 15 de marzo se enfrentan Ajax y Benfica, y Atlético de Madrid contra Manchester United, a las 3 p. m.



El miércoles 16 se conocerán los dos últimos clasificados a cuartos, con Lille vs. Chelsea, y Juventus vs. Villarreal, 3 p. m. El viernes 18 se hará el sorteo de cuartos de final.



(Lea además: Neymar, novedad importante en la convocatoria de Brasil)

Facebook Twitter Linkedin

Luis Muriel, atacante del Atalanta. Foto: EFE

Siguiendo con Europa, también se resolverán las series de octavos de la Liga de Europa, con varios colombianos en escena. Los partidos serán el jueves. Rangers, con Alfredo Morelos, buscará clasificar en su serie contra Estrella Roja (12:45 p. m.). Leverkusen recibe al Atalanta, de Luis Fernando Muriel y Duván Zapata (lesionado), a las 12:45 p. m. Porto, con Matheus Uribe, visita al Lyon, mientras que Frankfurt, con Rafael Santos Borré, recibe al Betis. Estos partidos, a las 3 p. m.



La semana también tendrá importante actividad para la Selección Colombia femenina que buscará el título del Sudamericano sub-17. Colombia enfrenta a Paraguay el lunes, en el inicio del cuadrangular final. El jueves se mide con Chile, y cierra contra Brasil, el sábado. Los tres mejores van al Mundial de la India 2022.



En el plano continental se resolverán las llaves de los equipos colombianos en la Copa Sudamericana. El miércoles, América recibe al Medellín, que gana la serie 2-1. El jueves, Junior recibe a La Equidad, van 0-0. Los partidos, a las 7:30 p. m.

Facebook Twitter Linkedin

Selección Colombia femenina Sub-17 Foto: Federación Colombiana de Fútbol

(Le recomendamos leer: Millonarios: el dineral que el equipo habría pagado por Álvaro Montero)





En el medio local, se jugará la fecha 11 de la Liga, con partidos claves como Pasto vs. Santa Fe, el miércoles a las 8:10 p. m. Nacional vs. Jaguares, el jueves (7:45 p. m.); Millonarios vs. Once Caldas, el viernes a las 8 p. m. Y América vs. Medellín, el sábado a las 8 p. m.



Y para no perderles la pista a los colombianos en el exterior, el miércoles el Liverpool, con Luis Díaz, enfrenta al Arsenal, a las 3:15 p. m.



En Italia, Juventus, con Juan Guillermo Cuadrado, va el domingo contra Salernitana, a las 9 a. m.



En España, el Rayo, con Falcao García, enfrenta el próximo sábado al Atlético de Madrid, 3 p. m. Mientras que el domingo se juega el clásico Real Madrid vs. Barcelona, a las 3 p. m.



(Lea además: Falcao García es portador de malas noticias para la Selección Colombia)



Y tenga en agenda que en Argentina se jugará el domingo 20 de marzo el clásico River vs. Boca, a las 5 p. m.



ELTIEMPO.COM