Fecha y hora de los partidazos de octavos de final de la Champions

Este martes y miércoles se disputarán cuatro partidos importantes de la jornada de octavos de final de la Liga de Campeones.

A las 3 de la tarde del martes jugarán Atlético de Madrid vs. Chelsea, juego que podrá seguirse por Espn.



Y ese mismo días y a la misma hora, pero por Fox Sports, se podrá ver el compromiso Lazio vs. Bayern Múnich.



El miércoles, también a las 3 de la tarde, jugarán Borussia Moenchengladbach y Manchester City, juego que transmitirá Fox Spots.



Y a la misma hora, pero por Espn, jugarán Atalanta, en el que militan los colombianos Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, contra el Real Madrid.



