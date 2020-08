¡Lyon eliminó a Cuadrado y Juventus de la Liga de Campeones!

Cristiano Ronaldo hizo un estupendo partido, pero no pudo impedir la eliminación de Juventus a manos del Lyon, partido de los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que estuvo Juan Guillermo Cuadrado, tras el triunfo 2-1 del equipo de Turín. Clave, la victoria del elenco francés en la ida, 1-0.

El marcador lo abrió Depay, quien al minuto 11 de la primera parte anotó de penalti.



Juventus no asimiló esta desventaja, se vio enredado, pero Cristiano Ronaldo empató el partido al minuto 42 de tiro penalti, lo que llenó al conjunto italiano de confianza.



El haber conseguido la igualdad antes del descanso fue un bálsamo para Juventus, que entró en el segundo tiempo decidido.



A los 15 minutos del complemento, Ronaldo, otra vez Ronaldo, fue el encargado de desestablizar el marcado con un golazo de media distancia.



El colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que se ha consolidado en la titular del club de Turín, no hizo un buen partido.



