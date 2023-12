Madrid, Bayern y Manchester City apuntan al título (Último tango)

La Champions entra en su recta final: ya están los 16 clasificados a octavos y el cuadro habla. Dice 4 españoles, 3 alemanes, 3 italianos, 2 ingleses, 1 francés, 1 holandés, 1 portugués y 1 danés. Habla y dice cosas: los cuatro españoles quedaron primeros en sus grupos, un mérito notable que, además, les reporta una ventaja: jugar la fase siguiente frente a segundos. Y con el partido revancha en casa.

De los tres alemanes, dos van al bombo 1 del sorteo: Bayern de Múnich y Borussia Dortmund, en tanto el Leipzig terminó detrás del Manchester City, algo que le puede acontecer a todos y no hay que ruborizarse. Inter, Napoli y Lazio pasaron de ronda, aunque como escoltas, pero igual es meritorio para el calcio meter tres representantes. Lo de los franceses no sorprende, uno y gracias, el de siempre, PSG, que recibió una clarísima ayuda arbitral para meterse entre los dieciséis. Llama la atención que la mejor liga del mundo, la Premier, tenga solo dos embajadores, aunque los dos fuertísimos: Arsenal y Manchester City.



El Copenhague de Dinamarca tiene el mérito de haber relegado al fondo del mar al Manchester United. Y tal vez tenga algo que decir el PSV Eindhoven, que en el torneo holandés está marcando una actuación de fábula: arrancó con 15 victorias en las 15 primeras jornadas. El PSV fue segundo en su zona, detrás del Arsenal.

Bayern Múnich, Real Madrid y Manchester City Foto: AFP

¿Quiénes pueden llegar a la final de Wembley el 1.º de junio? El Madrid busca su decimoquinta estrella en la competición y es supercandidato. Fue el único de los clasificados con puntaje perfecto; ganó 6 de 6. Aunque le tocó un grupo flojito (Sporting Braga, Unión Berlín, un Napoli despintado), se mostró sólido y su poder de fuego, sobre todo por Bellingham, de fantástico comienzo en su primera temporada merengue. El Madrid siempre lastima y va por todo en Europa. Bayern, Manchester City, Atlético de Madrid, Real Sociedad e Inter terminaron invictos. Y en febrero, cuando lleguen los octavos, recuperará a Vinícius, lesionado a mediados de noviembre. Con Vinícius y Rodrygo en punta y Bellingham detrás será difícil voltearlo.



El Bayern de Thomas Tuchel (ya sabe lo que es ser campeón) es el principal enemigo del cuadro blanco. Siempre potente, competitivo, ambicioso, con un plantel amplísimo, de máxima calidad y con la “mentalidad Bayern”. Debería llegar muy alto. Otro que apunta arriba es el City de Guardiola, campeón vigente, que ahora juega sin la mochila mental de no haber coronado nunca. Sin superestrellas salvo su goleador Haaland, el arma del cuadro ciudadano es su fútbol de posesión y presión que resulta inaguantable para todos. También espera a un lesionado ilustre: De Bruyne, con cuyo concurso sus posibilidades aumentan considerablemente. El City afronta la Premier, la Copa Inglesa, la Champions y el Mundial de Clubes, todo al mismo tiempo. Un sobreexceso de partidos que puede costarle muy caro. Esa fue la causa de la larga lesión de De Bruyne. Ya fue eliminado de la Copa de la Liga.



Son los tres favoritos principales. Y así lo ven las casas de apuestas: el City paga 3 euros si gana el título; el Bayern, 4,50 y el Madrid, 7.

Sorteo de la Champions Foto: Uefa

Los equipos que pueden dar la sorpresa

Entre los elementos sorpresa cabe citar a cuatro. 1) El cada vez más fuerte Arsenal de Mikel Arteta quiere dar el campanazo y llegar al título, nada menos que en su ciudad, Londres. En su quinta temporada en los gunners, Arteta le ha dado ya el carácter combativo que necesita para aspirar al máximo trofeo continental. Y tiene una gran dotación. 2) En el mismo escalón ubicamos al Inter de Milán, que fue finalista el año pasado y está puntero en la Serie A mostrando un nivel altísimo. Sigue toda la nómina del año anterior, el mismo DT Simone Inzaghi y el genial director deportivo Beppe Marotta. 3) Atlético de Madrid. En su decimotercera temporada, el ‘Cholo’ Simeone lo mantiene arriba en la Liga y en Europa, siempre batallando. Una curiosidad: pese a que se lo cataloga como un estratega defensivo, el Aleti es el segundo equipo más goleador de la Champions: 17 tantos en seis partidos, solo por detrás del City, que marcó 18. 4) La Real Sociedad sigue sorprendiendo con un fútbol magnífico de la mano de Imanol Alguacil y es capaz de bajar a cualquier adversario, por poderoso que sea. Y arranca bien, jugará frente a una escolta, además de definir la fase en San Sebastián.



Hay dos casos aparte: Barcelona y Paris Saint-Germain. No todos los ibéricos están felices: en Barcelona las castañas arden. El Barça terminó líder en su grupo jugando horripilantemente y perdiendo frente el modesto (y eliminado) Amberes, de Bélgica. Antes había caído con el Shakhtar Donetsk ucraniano, que jugó fuera de su país por la guerra y le dio una tunda. Xavi no ha sido despedido porque se trata de una figura colosal dentro del barcelonismo, pero tratándose de este club, todo es posible, es el campeón mundial de maltratar ídolos. Con Joan Laporta como presidente, el club catalán echó a Messi de manera indigna “porque no había cómo pagarle”. Inmediatamente gastó cientos de millones en decenas de refuerzos que no pudieron con la camiseta. El último, Lewandowski, sobre quien arrecian las críticas. A sus 34 años, el club azulgrana pagó por él 45 (+ 5) millones de euros al Bayern de Múnich y le hizo un contrato de 52 M€ netos por cuatro años. “Lewandowski es hoy un jugador que se arrastra por los terrenos de juego pareciendo más un central que un goleador, bañado con un contrato de oro. El polaco debía ser el líder de este equipo, pero no lo es. Sus espavientos contra compañeros no hacen más que acrecentar su frustración por no estar a la altura de lo que espera de él”, escribe Albert Masnou, subdirector del diario Sport, de Barcelona.



En cuanto al PSG, lo primero que debe decirse es que estaba quedando muy cerca de la eliminación ante el Newcastle, en París, pero el árbitro polaco Szymon Marciniak le obsequió un penal inexistente en el minuto 98, con el cual empató 1-1. Lo insólito es que el mismo juez dio 8 minutos de descuento cuando no hubo lesionados, expulsados ni incidentes, el juego casi no tuvo interrupciones y el Newcastle no hizo ningún cambio. Con 4 minutos de adición estaba sobrado. En el palco miraban, juntos, el presidente de la Uefa, Aleksander Ceferin, y su amigo Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG. Con relación al curso 2022-2023, el elenco parisino ha mejorado gracias a que realizó diez incorporaciones por 432 millones de euros. Pero igual no se lo ve sólido. Y de no ser por aquel penal injustificable, posiblemente no estaríamos ahora analizándolo. “El ataque cuesta 350 millones de euros y son incapaces de marcar. Luis Enrique explica en cada partido que tuvo más ocasiones que su rival. ¡Eso no me importa! Veo al PSG que no avanza en ningún área”, criticó Christophe Dugarry, el campeón mundial de 1998.



Por último, cabe decir que el Napoli no es el mismo de la temporada anterior, cuando fue campeón italiano y sensación en Europa. En Italia está sexto, a 14 puntos del Inter. Se fue Luciano Spalletti y llegó Rudi García, cesanteado por malos resultados. Ahora está Walter Mazzarri. Estos cambios marcaron una declinación en el equipo. No parece que llegue lejos en esta Liga de Campeones.



Este lunes será el sorteo de octavos de final y quedará marcada la ruta de cada uno. Tres de los últimos cuatro campeones (Bayern, Madrid, City) vuelven a ser los rivales por vencer. Si ellos quedan en el camino, entonces sí, puede coronar cualquiera.



Último tango...



Jorge Barraza

Para EL TIEMPO

@JorgeBarrazaOK