Liga de Campeones: imperdible, los partidos de los colombianos

Las placas tectónicas del fútbol siguen en movimiento y clubes adinerados como el Paris Saint-Germain, el Chelsea (defensor del título) o los dos equipos de Mánchester, City y United, parecen favoritos en la Liga de Campeones europea, que arranca este martes su fase de grupos.

Estos son los partidos de los futbolistas colombianos:



Le puede interesar: (Prepárese: la Liga de Campeones está de regreso)



Martes 14 de septiembre



Villarreal vs Atalanta

2:00 p.m.

Grupo F

Duván Zapata será titular en el conjunto italiano.



Chelsea vs Zenit

2:00 p.m.

Grupo H

Wílmar Barrios afronta otro reto con el Zenit.



Malmo vs Juventus

2:00 p.m.

Grupo H

Juan Guillermo Cuadrado volvió al conjunto de Turín, tras su compromiso con la Selección Colombia.



Lea también: (PSG: el tridente Messi, Mbappé y Neymar en la Liga de Campeones).



Miércoles 15 de septiembre



Sheriff Tiraspol vs Shakhtar Donetsk

11:45 a.m.

Grupo D

El equipo de Moldavia, debutante absoluto, tendrá en sus filas a Danilo Arboleda y Frank Castañeda.



Brujas vs PSG

2:00 p.m.

Grupo A

Eder Álvarez Balanta estará con el elenco de Bélgica.



Atlético de Madrid vs Porto

2:00 p.m.

Grupo B

Matheus Uribe y Luis Díaz, con el conjunto portugués.



Siga leyendo: (Barcelona recibe al Bayern sin Messi y aún con el fantasma del 2-8)



Deportes