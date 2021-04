Uefa vs. Superliga: ¿se puede adelantar la nueva  Champions?

El conflicto Uefa vs. Superliga que tuvo en vilo al fútbol de Europa ha traído sus consecuencias y ya se habla de algunos cambios que ha generado de cara al futuro.

Los primero que se ha tocado es la opción de adelantar la nueva Liga de Campeones, previstas para el 2024, para el certamen del 2022 y 2023.





La uefa advirtió que dicho torneo, que contará con 36 y no 32 equipos como es en la actualidad, en el que cada uno juegue 10 encuentros, es una posibilidad acordar su comienzo antes de la fecha indicada.



Sin embargo, es ni está definido ni es lo más viable. Floretino Pérez, el presidente del Real Madrid y quien lideró la creación de la Superliga, advirtió que es muy lejos arrancar el 2024.



"Estamos muertos para ese año", dio de forma contundente. Es por eso que el comité de la Uefa, que se reunirá este viernes, tocará el tema, aunque no se ve muy posible.



Y no lo es porque, en primera instancia, el contrato de la televisión está vigente, termina, precisamente, en el 2024. Habría que volver a negociar el contrato, pues hay nuevo modelo, hay más partidos.



Otro punto clave es la repartición de los cupos en los torneos locales y cambiar o hacer alguna modificación en el fútbol de cada país no es tan fácil.



