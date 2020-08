Cara a cara: los cuartos de final de la Liga de Campeones

El miércoles, la Liga de Campeones comenzará su recta final de una manera atípica: el torneo, a partir de cuartos de final, se jugará en una única sede, Lisboa (Portugal).

Solamente dos de los ocho equipos clasificados saben lo que es ganar el torneo: Barcelona, que lo hizo en 1992, 2006, 2009, 2011 y 2015, y Bayern Múnich, que lo obtuvo en 1974, 1975, 1976, 2001 y 2013. Para los seis restantes, la ilusión es muy grande. Este es, llave por llave, el análisis de los cuartos de final:

RB Leipzig vs. Atlético de Madrid

El Leipzig, uno de los equipos emergentes de la Bundesliga, ha crecido muchísimo en los últimos años, con una fuerte inyección económica, aunque eso no ha sido suficiente ni siquiera para romper el abrumador dominio del Bayern Múnich en esa competencia. Sin embargo, quiere sorprender en la Liga de Campeones, en la que no ha sido arrollador, pero ha cumplido en los momentos claves. Viene de eliminar, en febrero, al subcampeón del año pasado, el Tottenham Hotspur.



En cambio, la Champions es un viejo anhelo del Atlético de Madrid, que ya fue subcampeón en dos ocasiones en la era de Diego Simeone y que podría tener un camino relativamente allanado hacia una eventual final. Pero este domingo hubo una mala noticia: tras hacer pruebas de covid-19, dos integrantes del equipo resultaron positivos, lo que podría trastocar sus planes. Además, el cuerpo técnico ha tenido que hacer trabajos diferenciales con algunos jugadores para mantenerlos a tono, como Kieran Trippier o Diego Costa.

Atalanta vs. París Saint-Germain

El club italiano es debutante en la Liga de Campeones y quiere hacer historia. Trae unas impresionantes cifras de ataque, con 98 goles anotados a lo largo de la campaña en la Serie A y 13 tantos en sus últimos cuatro partidos en la Champions. Los colombianos Duván Zapata y Luis Fernando Muriel han sido fundamentales en la ilusión del equipo que dirige Gian Piero Gasperini, que espera que los 12 días entre el último partido de la liga y el juego con el PSG le hayan permitido recuperar forma física.



En el papel, sin embargo, el favorito parece ser el París Saint-Germain. Tendrá que enfrentar dos problemas reales. El primero, la falta de competencia oficial: tuvo que armar unos amistosos para recuperar ritmo y viene de ganarle la final de la Copa de Francia al Lyon por penaltis, el pasado 31 de julio. Ocho días antes, en la final de la Copa de la Liga, que también ganó (al Saint-Étienne) perdió por lesión a una de sus figuras, Kylian Mbappe, a quien esperan hasta último momento.

Manchester City vs. Lyon

El equipo inglés tiene una oportunidad de oro para levantar por fin el trofeo de campeón de Europa, después de millones de dólares de inversión. Ya sacó al más ganador del torneo, Real Madrid. Y aunque tiene un técnico que ya ganó el torneo, Pep Guardiola, aún debe aprender. “Para el Madrid o el Barcelona, ganar en octavos a un equipo grande es lo normal. Para nosotros es importante porque solo hemos estado aquí en la última década, es importante para el club, para los jugadores, para los aficionados”, declaró Guardiola.



El Olympique de Lyon, en cambio, dio uno de los grandes golpes de la Champions al sacar a Juventus, que en ningún momento se mostró superior. Sin embargo, los integrantes del club francés son conscientes de sus limitaciones: “Queda una posibilidad entre un millón (de regresar a la Champions), así que hay que jugarla. El recorrido es difícil. Hay que dejar en la cuneta al Manchester City, que viene de eliminar al Real Madrid”, dijo el presidente del club francés, Jean-Michel Aulas.

Barcelona vs. Bayern Múnich

Los únicos equipos que han ganado la Liga de Campeones que llegaron a cuartos de final son Barcelona y Bayern Múnich, y los dos se cruzan en esta fase. Así que en manos de ellos está la opción de que no haya un ganador inédito este año.



La Champions es la tabla de salvación de la temporada para el Barcelona, que no convence en su juego y que perdió la Liga con el Real Madrid. “Tenemos que jugar un partido contra un rival extraordinario, a este nivel no hay favoritos, podemos contar con el mejor jugador del mundo (Messi), pero Lewandowski lleva 13 goles este año (en Champions)”, dijo el DT Quique Setién.



El Bayern lo ganó todo en su país, pero quiere romper una sequía en la Liga de Campeones que viene desde el 2013. Pese a la para de un mes desde que ganó la Copa de Alemania, se vio sólido en el 4-1 al Chelsea. “No nos podemos fijar solo en Messi. Tienen otros jugadores de gran calidad”, dijo el DT Hansi Flick.



