Análisis: Barça, del mejor equipo del mundo a la humillación histórica

Muchas veces los excesos de palabras reflejan inseguridad. Sobre todo antes de un partido importante, cuando se intuye que el fútbol no puede alcanzar. Arturo Vidal, que jugó en el Bayern Múnich y hoy sufre la peor derrota del Barcelona en torneos europeos, quiso equilibrar el juego antes de disputarlo.

“Conozco al Bayern y a su gente, y lo que se habla afuera no es lo que piensan los jugadores adentro. El Bayern no juega contra un conjunto de la Bundesliga, sino contra el Barcelona, el mejor equipo del mundo”, dijo el chileno.



Lo cierto es que el Barcelona fue el mejor equipo del mundo en su momento, deslumbró, marcó una forma de jugar que incluso, con algunas variantes, retomó la selección española para ganar la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010.



Pero la realidad es otra: fue Barcelona el que no jugó contra equipos de la Liga española, que hoy no tiene un representante entre los cuatro mejores de la Champions por primera vez en 13 años. Y justo en esa temporada, la 2006/07, fue la última vez que el Barça terminó sin ganar un título. Como ahora.



El Bayern era favorito para clasificar. Lo que nadie esperaba era una humillación como la que se vio ayer en Lisboa, un lapidario 8-2 que significa el fin de una era gloriosa, pero en un club que desde hace rato viene dando tumbos.



“¿Fìn de ciclo? No sé cómo catalogarlo. Hemos tocado fondo, y tiene que haber un cambio en todas las facetas. No solo jugadores. Yo creo que ha llegado un punto en el cual no estamos por el camino, se demuestra en los resultados, llevamos varios años que, independiente del DT o los jugadores, en Europa ya no competimos, que en la Liga nos daba, pero tampoco ya nos da. Es la cruda realidad, y creo que en este punto ya no hay más, no se puede caer más, se refleja en el campo. Lo de hoy (viernes) es inaceptable para el Barcelona”, se sinceró uno de los últimos que quedan de la era maravillosa del equipo, Gerard Piqué.



Algunos no parecen saber en dónde se metieron. Como el técnico Quique Setién, responsable desde hace ocho meses de la dirección técnica, que no supo responder cuando le preguntaron por lo que dijo Piqué.



“Yo tan solo llevo ocho meses aquí, pero si lo dice Piqué, que lleva tanto tiempo, algo de cierto tendrá su conclusión y seguramente algo habrá que cambiar”, declaró a Movistar+. “Es una derrota tremendamente dolorosa, creo que son demasiados goles. El equipo se ha visto desbordado, y el Bayern ha tenido mucha efectividad”, agregó.



Dice Setién que son demasiados goles. No es cierto. La superioridad del Bayern fue total, especialmente después de los primeros 20 minutos, en los que el Barcelona hizo lo que pudo y logró un empate con un autogol.



Pero después de eso, el equipo de Hansi Flick fue terriblemente superior: cada vez que presionó arriba ahogó la salida de los defensores blaugranas y los hizo equivocar. Cuando quiso jugar en largo, el Bayern fue demoledor y contundente. La salida por las bandas, con el canadiense Alphonso Davies y con Joshua Kimmich, fue toda una muestra de juego ofensivo.



Fue tan superior lo del Bayern que no necesitó que apareciera su goleador, el polaco Robert Lewandowski, quien vino a anotar apenas el sexto gol, cuando ya el asunto parecía sentenciado.



Los veteranos del Bayern, como Manuel Neuer, como Thomas Müller, funcionaron como un relojito. Pero también las nuevas caras, en un equipo que supo dar un timonazo a tiempo, cuando se dio cuenta de que las cosas con Niko Kovac no andaban.



Flick ajustó todo: en sus últimos tres partidos oficiales antes del duelo contra el Barcelona, sus rivales se llevaron 4 goles: Wolfsburgo, en la última fecha de la Bundesliga; Bayer Leverkusen, en la final de la Copa de Alemania, y Chelsea, en la vuelta de los octavos de la Champions. Ahora dobló la dosis.

¿Y Messi?

Idos hace rato Xavi y Andrés Iniesta, el primero ya retirado y el segundo quemando sus últimos cartuchos en Japón, y sin otras piezas del esquema, como Sergio Busquets, toda la responsabilidad parecía caer en el último héroe, Lionel Messi. Y si Barcelona logró pelear la Liga, si alcanzó a llegar hasta los cuartos de final de esta Champions, en eso el argentino tuvo mucho que ver.



Pero Messi, en Lisboa, no se vio. Aislado, arrancando desde muy atrás, sin encontrar un socio que le ayudara, con solo un par de remates al arco, pero sin mucho peligro, muchos le cayeron a él como el responsable del desastre. No fue el único, por supuesto.



Contó con tan mala suerte el Barcelona, además, que su desastrosa elección a la hora de conseguir refuerzos se le estalló en la cara ayer. Dembélé y Griezmann comenzaron el partido clave desde el banco, y el francés, que entró en la segunda etapa, no tuvo ninguna jugada de peligro. Y los dos últimos goles del histórico 8-2 los marcó Philippe Coutinho, un jugador por el que pagaron 160 millones de euros, lo cedieron al Bayern y ya tiene tiquete de regreso, porque en Alemania no había funcionado.



“Tiene razón Piqué, y ahora nos toca tomar decisiones. Algunas las teníamos tomadas ya antes de la Champions y otras las tomaremos estos días. A partir de ahora las iremos anunciando”, dijo el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu. Se viene una tormenta.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

