Bélgica quiere dar ejemplo: consejo pidió finalizar la Liga

La Liga belga de fútbol recomendó este jueves poner fin al campeonato de forma anticipada ante la pandemia de coronavirus y "aceptar la clasificación actual (...) como clasificación final", una decisión que debe ser validada oficialmente el 15 de abril.

Si la decisión del consejo de administración de la Liga fuese aceptada, el de Bélgica se convertiría en el primer campeonato europeo de élite en tomar esta drástica medida ante la crisis sanitaria.



Brujas ocupaba el liderato por delante del Gante y del Charleroi justo antes de la suspensión del campeonato.



El primer puesto da acceso a la fase de grupos de la Liga de Campeones, mientras que el segundo se clasifica a la tercera ronda previa de la Champions.



Reunido el jueves por conferencia telemática, el consejo de administración de la Pro League "decidió por unanimidad que no es deseable, sea cual sea el escenario contemplado, proseguir la competición más allá del 30 de junio", y formuló el deseo de "no reanudar las competiciones de la temporada 2019-2020", precisa un comunicado.



En concreto, es la fase de los play-offs, disputada como un mini campeonato de clausura, la que no tendría lugar. La Liga afirma que realizó su decisión luego de "tomar conocimiento" de las recomendaciones de las autoridades, "por las que es muy poco probable que puedan disputarse partidos con público antes del 30 de junio".



La pandemia del nuevo coronavirus causó la muerte de más de 1.000 personas en Bélgica.



