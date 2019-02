Una buena para Millonarios: regresan Ovelar y Marrugo

Este viernes, el técnico de Millonarios, Jorge Luis Pinto, dio sus declaraciones previo al partido que tendrá el equipo bogotano contra Jaguares, este sábado, de la fecha 4 de la Liga. La buena noticia en los embajadores pasa por la recuperación de dos jugadores que venían lesionados: Roberto Ovelar y Christian Marrugo.

“No hay novedad en los convocados. La base en la que hemos creído está, también queremos ver suplentes que se adapten al clima y otras cosas. Ovelar regresa, Carrillo hoy ya hizo trabajo de tipo médico, terapia, yo creo que el lunes ya puede entrenar norma. Hay hombres de buen fútbol, ahorita Marrugo puede entrar a pelear puestos ahí en la mitad y ya veremos.”, dijo el entrenador.



Sobre los altibajos que ha tenido Millonarios en el arranque del campeonato, Pinto aseguró: "El equipo tuvo indirectamente un pico, el motivo es físico, no táctico. Hoy ya están más adaptados, el equipo está más compenetrado, más suelto, más relajadito de todas esas tensiones que tuvimos”.



Además, el Dt espera que en los próximos partidos, el equipo muestre una faceta más ofensiva a la hora de atacar: “No vamos a cambiar fundamentalmente, vamos a regular unas cosas, pero cambiar no. Seguimos con nuestra forma de jugar y nuestro pensamiento. No perder la pelota tan fácil ha sido un concepto de mucho trabajo y sobretodo el volumen de ataque. Vamos a generar un poco más de volumen de ataque”.



El jugador Mackalister Silva también atendió a los medios y dijo que la temperatura en Montería es un tema del cual se deben cuidar para el juego de este sábado: “Se ha preparado el partido, tenemos que tener en cuenta el clima, medirnos un poco más, acortar espacios para no hacer recorridos largos y tener el balón va a ser importante para lo que queremos que es un buen resultado.



Silva también se refirió a los problemas que ha tenido el equipo a la hora de definir las jugadas: “Creo que la ansiedad nos ha pasado malas jugadas por momentos. Lo hemos trabajado, tenemos que tener primero el control del balón. Con el buen trato va a llegar el gol”.



Por último, Santiago Montoya habló de sus labores en la cancha y cómo ha sido el proceso de adaptación con el técnico Pinto: “El profesor lo tiene muy claro y nos colabora mucho a estar bien ubicados, para no tener que correr mucho hacía atrás sino hacía adelante. Esas son las cosas que nos ha venido mostrando y que quiere que le demos al equipo. En el frente de ataque tener buena presión”.



