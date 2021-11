Liana, la leona mayor que sueña con otra Libertadores

Liana Salazar tiene un largo camino de alegrías y éxitos con Santa Fe, especialmente en el ámbito local, pero la configuración de la Liga Femenina colombiana, que apenas da un par de meses de competencia, le ha permitido abrirse a otros campos.

A los 28 años, Liana tiene la posibilidad de levantar de nuevo esta noche la Copa Libertadores femenina, en la que las Leonas esperan cumplir, por fin, un sueño que se trazaron desde que comenzó el profesionalismo en esta rama.



La final será a las 6 p. m., hora de Colombia, en el estadio Gran Parque Central, de Montevideo. El juego se verá por Directv Sports y Win Sports.

Con experiencia para ganar

No será una tarea fácil: enfrentarán a Corinthians, de Brasil, el país que más desarrollado tiene el fútbol femenino en Suramérica y que ha ganado nueve de las 12 ediciones del torneo. El rival de Santa Fe lo hizo en dos ocasiones, 2017 (como Audax-Corinthians) y 2019.



Pero las brasileñas no son invencibles. Ya lo demostró América de Cali a comienzos de este año, cuando se jugó la edición de la Copa correspondiente al 2020. El pasado 17 de marzo, le empató 1-1 y lo llevó a lanzamientos desde el punto penalti, en los que Katherine Tapia, la misma portera que hoy se encarga de la seguridad cardenal, fue figura.



“Pienso que va a ser un partido interesante, mano a mano. No le tenemos miedo a ningún equipo brasileño y creo que hemos demostrado que los equipos colombianos les pueden dar la talla a los brasileños”, le dijo Liana a El VBar Caracol.



“A Corinthians le tocó un poco fácil, no le tocó ningún rival que lo complicara. Nosotras le vamos a hacer muy buen partido. Nosotros, como nos estamos parando, creo que tácticamente somos uno de los equipos más fuertes del torneo”, agregó.



Y ella, más que nadie, sabe de qué está hablando. En 2018 se fue a reforzar al Atlético Huila y con ese club logró un histórico título para Colombia al derrotar en la final a Santos, también de Brasil. Además de Liana, otras tres integrantes del plantel de las Leonas ya saben qué es ganar la Libertadores: Leivis Ramos, Fany Gauto y Nelly Córdoba. Y el técnico es el mismo que ganó ese torneo, Albeiro Erazo.

De la ‘recocha’ a Europa

Pero con sus idas y venidas, Liana es una de las referentes de Santa Fe. Del plantel que está en Montevideo, donde hoy se jugará la final de la Copa, es la que más partidos ha disputado con la camiseta roja de mangas blancas: 51, con 12 tantos anotados.



La única que la supera, Gabriela Huertas (60), no fue a la Libertadores.

Salazar ya tiene una amplia experiencia. Tras haber comenzado, sin querer, en el fútbol femenino (la invitaron a una ‘recocha’ en el colegio Instituto Pedagógico Nacional y resultó con condiciones), ha jugado en tres continentes y el deporte le permitió sacar adelante otra carrera: fue a la Universidad de Kansas, en Estados Unidos, donde se graduó como profesional en negocios internacionales. Allí estuvo de 2011 a 2015.

Santa Fe, a la final de la Copa Libertadores femenina. Foto: EFE



Aún no se había comenzado a jugar la Liga profesional en Colombia cuando Liana dio el salto a Europa: jugó en el Sudet, de Finlandia, en 2016. Pero luego la llamaron de Santa Fe, que se armó para ser el primer campeón y lo logró, en 2017.



El título de Libertadores con el Huila le abrió las puertas de otro continente: en 2019 fue contratada por el Beijing Sport University, de China, que cuando ella llegó estaba en la tercera división. Allí no solo notó la gran ventaja que le llevaban a Colombia en organización, sino que encontró unas condiciones laborales ideales para dedicarse al fútbol.



En ese club logró el ascenso a segunda división, antes de regresar a Santa Fe para la Liga de 2020.



A su regreso a su casa en Colombia, Liana volvió a ser campeona con las Leonas, derrotando en la final al América de Cali. Y este año estuvo cerca de conseguir una tercera estrella, pero Santa Fe cayó contra el Deportivo Cali. La revancha les llegó dos meses después, con una Libertadores que está a 90 minutos.



Esa experiencia también la trasladó a la Selección, donde tiene una larga trayectoria: ha ido a dos Juegos Olímpicos, un Mundial Sub-17 y dos de mayores; entre ellos, el de Canadá 2015, en el que Colombia llegó por primera vez a la segunda fase. Y ahora, el DT Nelson Abadía la volvió a convocar para el amistoso que se jugará el próximo domingo contra Uruguay en Palmaseca.



José Orlando Ascencio

Subeditor de deportes

@josasc