La derrota de Boca Juniors en condición de visitante 2-1 ante Talleres de Córdoba, el el pasado sábado 11 de febrero en la fecha tres de la liga profesional argentina sigue teniendo ecos y ahora está en la mira el colombiano Sebastián Villa.



Villa fue protagonista en se partido pero de manera negativa, por su expulsión en ese partido del cuadro xeneize.



La tarjeta roja que recibió el colombiano despertó muchas críticas, y eso que Villa es uno de los jugadores claves del equipo.



Villa se fue expulsado porque le dio una patada en la pierna izquierda a Gastón Benavídez, que fue revisada por el VAR.



Boca ganó el fin de semana contra Platense 3-1 y Villa pago su sanción, pero dio 'papaya' para las críticas.

Críticas a Villa

Facebook Twitter Linkedin

Sebastián Villa (izq.), en el partido Boca vs. Corinthians. Foto: Juan Mabromata. AFP

Hugo Perotti, conocido como el Mono y exjugador de Boca entre 1977 y 1982, se fue de frente contra el colombiano, en una entrevista radial en Argentina.



"No puedo ser objetivo porque cuando vos te querés ir del club no me importa más lo que pueda rendir dentro del campo de juego. Y si encima no rendís, más todavía quiero que salgas. La camiseta de Boca merece respeto, orgullo, dignidad, amor propio y sacar la cara, como han hecho los chicos en los momentos más feos de los equipos de Boca en su historia", dijo en una entrevista para Radio del Plata.



"Cuando venís de afuera, no fuiste nadie y Boca te abrió la puerta, te albergó, te cuidó y pagás de esa manera, me parece muy injusto”, agregó el exjugador en su dura crítica hacia el colombiano.



"No soy partidario de ser dependiente de Villa, porque no me inspira la confianza del definidor de partidos, la prueba está en que Langoni tiene más goles en 10 partidos. No es tan determinante como pareciera que es. Yo prescindiría de Villa, sí podría ser una alternativa”, agregó.



Boca enfrentará ahora a Vélez Sarsfield en condición de visitante. El club xeneize está en la novena casilla con siete puntos.



DEPORTES

Más noticias de deportes