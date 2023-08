Luciano Sánchez, defensor de Argentinos Juniors, sufrió ayer una impactante lesión cuando jugaba contra Fluminse. Horas más tardes se conoció que el jugador de 29 años fue diagnosticado con una luxación en su rodilla izquierda que obligará a su total reconstrucción y le mantendrá alejado de las canchas al menos diez meses.

Según Marcelo López, cirujano de rodilla y hombro, se trata “del más grave esguince que puede sufrir la rodilla y que suele verse en accidentes de tránsito y en, algunas circunstancias, en deportes de contacto como el fútbol”.



(Le recomendamos leer: Lesión brutal en Copa Libertadores: reporte médico oficial del jugador)

“La gravedad no solo está dada por la lesión de múltiples ligamentos, que haría requerir más de una cirugía, sino también de la posibilidad de lesionar la arteria poplítea, que exigiría una cirugía vascular de urgencia”, sumo el actual Jefe de Servicio de Ortopedia y Traumatología Clínica Adventista Belgrano.



López detalló que, en este tipo de lesiones: “Incluso podríamos encontrarnos, al mismo tiempo, con la presión del nervio peroneo que impediría levantar el pie tanto para caminar como para correr. Esperemos que estas complicaciones no sean el caso de Luciano Sánchez y pueda recuperarse para volver a jugar”.



Por su parte, Patricio Izal, médico deportólogo del Hospital Británico, explicó a LA NACION: “Una luxación es la pérdida de contacto articular entre un hueso y el otro. Por lo general, los huesos se unen en una articulación. Cuando ese hueso pierde contacto entre uno y el otro, genera lo que se llama la luxación. En el caso de la rodilla, se da, cuando se pierde contacto entre el extremo distal del fémur, o sea, la parte de abajo del fémur, y la parte proximal de la tibia”.

Lesión de Luciano Sánchez. Foto: AFP

“Con respecto a esta lesión, lo que tiene es que trae aparejada complicación. Puede ser: ligamentarias, de meniscos, arteriales, venosas, nerviosas, articulares u óseas. Entonces, no se puede decir, la luxación tiene tanto tiempo de recuperación. Depende mucho de la lesión secundaria”, sumó Izal.



El deportólogo, luego, ejemplificó: “Si la luxación lesiona un ligamento cruzado anterior, tiene un tiempo de recuperación de entre 6 y 9 meses. Si lesiona además del anterior, el cruzado posterior, tiene otro tiempo de rehabilitación. Si lesiona además del cruzado anterior, el posterior y los ligamentos internos, tiene otro tiempo más de rehabilitación. Todo depende de las estructuras secundarias que haya lesionado”.



Sobre este punto, Diego Muñoz de la Rosa, traumatólogo especialista en rodilla y cadera, sumó: “La reparación no es inmediata, no es que operamos la luxación inmediata al otro día de que se produjo, sino que hay que esperar que se desinflame la rodilla un par de semanas. Durante ese tiempo se usa una férula y después se va a hacer la reparación de los ligamentos”.

Un golpe involuntario que dejó lágrimas en los dos jugadores



Sánchez, de 29 años, se lesionó durante el partido entre Argentinos y Fluminense de Brasil por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, jugado la víspera en el estadio Diego Armando Maradona de Buenos Aires, tras recibir un pisotón sin intencionalidad por parte del veterano lateral brasileño Marcelo.



El partido estaba 1-0 a favor de Argentinos por un tanto de Gabriel Ávalos, cuando el lateral brasileño pisó al argentino mientras conducía el balón, lo que provocó que la pierna del zaguero se doblara de forma anómala. La imagen de la lesión fue una de las más impactantes que se hayan visto en un campo de juego.

Facebook Twitter Linkedin

Marcelo, jugador de Fluminense. Foto: EFE

No es la primera vez que Sánchez atraviesa una lesión de gravedad: “Ya me ha pasado esto, no en la rodilla, sino otras lesiones. Es cuestión de tiempo, es tener paciencia y cuando me quiera acordar voy a estar en la cancha de nuevo”, dijo, esperanzado.



Por último, se mostró muy agradecido por todos los mensajes que le llegaron: “Sé que se preocuparon un montón, tengo un montón de mensajes, ocupé la batería del teléfono que tenía para hablar con mi familia y ya le voy a responder a la gente”.



