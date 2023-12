La lesión de ligamento cruzado anterior: el terror de los futbolistas

Dicen lesión del ligamento cruzado anterior, y los futbolistas tiemblan. Es una combinación de palabras que aterrorizan y ponen los pelos de punta. Es la lesión más temida, un espanto al que todos le huyen, y es recurrente, dolorosa y demorada. Basta un giro en un amague, un mal paso, un choque de piernas o la traición del guayo sobre el césped para padecerla. Actualmente la han sufrido el brasileño Neymar y el español Gavi, pero el historial de víctimas es amplio. Esta lesión de rodilla los acecha a todos, llega de la nada para demostrar que los futbolistas son seres muy vulnerables.

¡Crac!, suena en la rodilla, y ese sonido despierta el pánico. El afectado se revuelca en el pasto, llora, se lamenta, reza, que no sea eso, que no sea eso, no podrá salir de la cancha en pie, no podrá soportar su propio peso, saldrá en camilla o con ayuda de sus compañeros, cerrará los ojos, conmocionado, como quien entra en un túnel o en una oscura noche. Su rodilla se inflamará de inmediato y el dolor será insoportable, un dolor que solo conoce el que lo padece.

Luego vendrá el diagnóstico, la terrible noticia, la voz dramática del médico que dice “ligamento cruzado anterior”, y la vida del deportista se sacude, se interrumpe drásticamente. Serán 6, 7 hasta 8 meses de recuperación. Los expertos dicen que deben ser de 10 a 12 para no acelerar los procesos. Por eso se lamentan los caídos, no solo por el dolor del momento sino por lo que viene, el ingreso al quirófano (no en todos los casos) y la larga temporada fuera de las canchas, el trabajo arduo de fisioterapia para intentar volver pronto, con la incertidumbre de si se volverá a ser igual que antes o parecido, o mejor o peor, y si los temores a un nuevo impacto quedarán enterrados.

No es la lesión más recurrente, son más frecuentes los desgarros y las distensiones, pero sí es de las más temidas. Sucede cuando se rompe el ligamento cruzado anterior, un tejido en forma de banda elástica que conectar el hueso del muslo (fémur) con la tibia, y que ayuda a estabilizar la articulación de la rodilla. A un deportista que padece esta lesión, usualmente se le hace una reconstrucción quirúrgica, reemplazando el ligamento roto. Entonces, la vida del futbolista da un giro inesperado.

Epidemia de lesiones

Gavi, jugador de Barcelona.

En la historia del fútbol, muchos deportistas han caído víctimas de esta peligrosa lesión. Y actualmente hay una alarma mundial, es como una epidemia, ya que los casos vienen aumentando. En la Liga española, por ejemplo, hay pánico: ya se han reportado ocho casos en la temporada, el más sonado es el de Gavi, el jugador del Barcelona que se rompió los ligamentos recientemente en un partido de la selección española. El martes pasado fue operado. Tendrá unos 8 meses de baja. Se perderá la Eurocopa y los Olímpicos.



Otro es Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, que se rompió los ligamentos en un entrenamiento. “Nunca esperas pasar por algo como esto, pero ahora toca aceptarlo y hacer todo para superarlo y volver aún más fuerte”, dijo, con la resignación a flor de piel. Otro caído del Madrid fue el defensor brasileño Éder Militão. Además, están las lesiones de David Silva (Real Sociedad y ya retirado), Yeremy Pino (Villarreal) y Joel Roca (Girona), sin contar los numerosos casos en la segunda División... En Inglaterra, recientemente el caído por esta lesión fue Jurrien Timber, el defensa del Arsenal, que el pasado agosto también se rompió el ligamento cruzado.



Uno de los casos más famosos de esta lesión es el del portero español Sergio Asenjo, quien la sufrió cuatro veces, 3 en la rodilla derecha y 1 en la izquierda, en un lapso de 7 años. Asenjo ya es un experto en convivir con ese drama de la rodilla. “Te lesionas, te mandan durante una semana mensajes de ánimo, pero ya. El fútbol continúa, salen nuevos futbolistas, pero del que está en un gimnasio no se acuerda nadie”, dijo Asenjo, conmovido, en una entrevista a la revista Panenka. Aseguró que no se ha dejado vencer por el miedo a volverse a lesionar. “El miedo existe cuando no confías en la rodilla o en un codo o en un hombro. He trabajado para que la confianza sea máxima. Hasta que no la he sentido entrenando, a base de caídas, de saltos, no he salido a jugar un partido”, dice.

Pero hay muchos otros episodios consignados en la historia del fútbol mundial: Víctor Valdés, Pepe, Xavi Hernández, Diego Costa, Sergio Canales (3 veces), Rafinha... todos pasaron por el mismo drama.



También lo vivió en carne propia el delantero colombiano Radamel Falcao García, quien se perdió el Mundial de Brasil 2014, luego de sufrir esta lesión de rodilla en un partido del Mónaco en la Copa de Francia. Cómo no recordar ese 22 de enero cuando el Tigre quedó herido en la cancha. Una dura entrada de un rival lo dejó tendido en el césped, lamentándose y sin Mundial, no obstante su esfuerzo por intentar llegar a la cita mundialista. Los tiempos no le dieron.

Falcao García.

El caso reciente es el de Neymar. El astro brasileño cayó en la grama del estadio Centenario cuando su selección Brasil jugaba contra Uruguay en las eliminatorias al Mundial. Corría el minuto 44 cuando recibió una fuerte entrada de Nicolás de la Cruz, escuchó el crac, se agarró la pierna izquierda, se quejó a gritos, lloró, salió en camilla: el diagnóstico fue rotura de ligamento cruzado anterior y de menisco, entres 6 y 8 meses de recuperación. Toda una vida para un futbolista.

Neymar se lesionó de gravedad.

“Es un momento muy triste, el peor. Sé que soy fuerte, pero esta vez voy a necesitar aún más a mis amigos y familiares... Pongo la fuerza en las manos de Dios para que él pueda renovar las mías”, dijo Neymar en un conmovedor mensaje en sus redes. El astro venía de recuperarse de una larga lesión de tobillo. Hace pocos días compartió imágenes de su recuperación. En el video se lo ve con quejas desgarradoras. “Ay, ay, ay”, grita mientras hace gestos de dolor. Es el proceso inevitable que debe seguir para recuperarse.

Qué dice la medicina

Germán Ochoa es un reconocido médico colombiano experto en lesiones de rodilla. Explica que hay un aumento alarmante de este tipo de lesión, no solo en futbolistas profesionales de élite sino en un gran número en otras poblaciones como la de niños y adolescentes, “a los que se les exige demasiado en la profesionalización precoz de la actividad deportiva”, y en los sedentarios que juegan fútbol esporádicamente “con mala condición atlética”. Sobre la ruptura de ligamento cruzado anterior, Ochoa comenta:



“Es cuando esta estructura falla ante un trauma o una agresión axial, rotacional, habitualmente. La mayor frecuencia es cuando el jugador cae de un salto no sobre la punta de los pies, sino sobre los talones, o cuando va a girar y los taches del guayo quedan clavados en el césped y al girar se genera la ruptura”, comenta.

Germán Ochoa es de los que opinan que el tiempo de recuperación no debe ser antes de 10 meses “porque si se utiliza un injerto propio o de donante, el tiempo para que sea un verdadero ligamento no será antes de 10 meses. Por eso quienes reinician su actividad al sexto, séptimo, octavo mes tienen un porcentaje de falla mucho más alto y vuelven a lesionarse”, dice.

En los deportistas profesionales, una de las explicaciones es el uso, abuso y sobreúso de la actividad deportiva". FACEBOOK

TWITTER



Ochoa tiene una explicación para este aumento sustancial de casos. “En los deportistas profesionales, una de las explicaciones es el uso, abuso y sobreúso de la actividad deportiva. Los tiempos de descanso son insuficientes, el organismo necesita descansar, hay que tener un equilibrio. El ligamento cruzado anterior se daña porque estos deportistas, con tanta competencia y temporadas tan largas, acusan fatiga muscular muy rápido y es el músculo, asociado a la conexión cerebral, lo que hace la protección para que la rodilla no sufra. Cundo hay mucho cansancio la concentración cerebral disminuye. Con sobrecarga, el ácido láctico inunda las masas musculares y la reacción inmediata de protección es mucho más lenta, entonces el futbolista no tiene la protección articular”, explica Ochoa.



Y no solo los futbolistas son víctimas de esta maldición. El pasado fin de semana el árbitro internacional alemán Felix Brych se lesionó los ligamentos durante el partido Eintracht Fráncfort-Stuttgart. Lo que demuestra que en la cancha todos están expuestos.



La lesión de ligamento cruzado anterior no discrimina, no perdona, merodea como un fantasma, como una pesadilla, como lo que es: el terror de todo futbolista.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

