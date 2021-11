Leicy Santos, la futbolista colombiana que brilla en España

Pasó de jugar descalza en las canchas de su querida Lorica (Córdoba), a competir en la máxima categoría femenina de fútbol en España con el Atlético de Madrid, ser parte de la nómina de las primeras campeonas del fútbol profesional femenino en su país y lograr la primera medalla de oro de la historia del fútbol femenino de la Selección Colombia en los Juegos Panamericanos. Esa es la historia de Leicy María Santos Herrera.



El amor de esta jugadora por la pelota nació desde que era muy pequeña, impulsado por su papá, Elizaith Santos, un fanático y jugador aficionado de fútbol.

Leicy ha comentado que de alguna forma siempre terminaba jugando fútbol y solía llegar “vuelta nada” a su casa, situación que no era del todo agradable para su mamá, Diana Herrera.



Además, el contexto en el que esta jugadora de 25 años creció era poco esperanzador para una niña que soñaba con ser futbolista porque, aunque a nivel mundial el fútbol femenino empezaba a tener mejores oportunidades (en 1996, año de nacimiento de Leicy, ya se había disputado dos veces la Copa Mundial Femenina), en Colombia el fútbol femenino profesional era un sueño que estaba muy lejos de cumplirse.



Sin embargo, la hoy mediocampista de la Selección Femenina de Colombia luchó incansablemente, sacrificando varias cosas en su vida por convertirse en una jugadora de fútbol profesional. Y ahora, todos esos esfuerzos dan sus frutos.



Asimismo, Leicy afirma que sus papás han sido una parte fundamental en el proceso de lograr su sueño, y ahora Diana es “una mamá orgullosa”.



Esta cordobesa formó parte de las categorías sub-17 y sub-20 de la Selección Colombia Femenina, en el 2012 y el 2013, respectivamente. Luego, en el 2014, recibió su primer llamado a la Selección Colombia de Mayores, y desde entonces se ha convertido de una de sus jugadoras fundamentales.



Con la Selección absoluta ha disputado la Copa Mundial Femenina del 2015, los Juegos Olímpicos de 2016, los Juegos Panamericanos de 2015 y 2019, la Copa América de 2014 y 2018, entre otros.



La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol incluyó a Leicy en el once ideal de la Conmebol del 2020, luego de su gran temporada en el Atlético de Madrid. De hecho, en ese mismo año la diez del ‘Atleti’ se convirtió en la primera colombiana en la historia en marcar un gol en la Champions League.

Actualmente, la futbolista colombiana sigue jugando en el ‘Atleti’ y se ha afianzado en el equipo titular. Es una de las figuras del equipo. En junio, recibió el premio Jugadora Cinco Estrellas de la Temporada 2020/2021 del Atlético de Madrid.



Por otra parte, Leicy es también empresaria: en el 2016 cofundó la compañía Cacahuates, que se especializa en la producción de crema de frutos secos 100 por ciento naturales en Colombia.



Empieza la conversación con Leicy Santos, una futbolista que ha dejado una huella imborrable en el fútbol femenino de nuestro país. Está en Cali, en la concentración de la Selección Colombia Femenina, que jugará un partido amistoso contra Uruguay justamente hoy, a las 10:35 de la mañana, en la preparación de cara a la Copa América 2022. Es una realidad que hace un par de años parecía muy difícil.

Su amor por el fútbol está desde que es pequeña. Cuénteme sobre su historia y los sacrificios que tuvo que hacer para llegar a donde está ahora.

Mi historia se resume un poco en todos los esfuerzos que, junto con mi familia, hemos hecho todos estos años. Yo desde los 13 años me fui a Bogotá a buscar un sueño, luego mi familia fue y le apostó a ese sueño de su hija. Tuvimos muchísimas dificultades a la hora de irnos de nuestro pueblo, de Lorica. Yo sabía y tenía entendido que debía entrenar, sí o sí. Entonces empecé a entrenar seis veces a la semana y no faltaba un día al entrenamiento. Sabía que toda esa constancia y ese trabajo que hacía en el algún momento me iban a dar frutos. Y que eso era lo que necesitaba para poder lograr mi sueño.

¿Cuál cree que es la razón de su éxito?

Podría decir que la única fórmula que existe para poder alcanzar esas metas y sueños que tú te pones es esa inspiración que tú encuentras en ti misma. Yo he encontrado mucha motivación en querer ser una futbolista profesional, y así mismo lo fui construyendo, y también me fui adaptando a una vida de mucha disciplina para poder lograrlo.

¿En algún momento pensó en rendirse? ¿Llegó a creer que su sueño de ser futbolista no se iba a dar?

La verdad, no. Siempre tuve muy claro que en cualquier momento iba a pasar. Sabía que tenía que estar lista y preparada para agarrar la oportunidad y no volverla a soltar.

¿Quiénes son algunos de sus referentes deportivos?

Messi siempre ha sido mi ídolo. También hay grandes jugadoras que uno siempre ha tenido en su cabeza, como Martha, por toda la historia que hizo en el deporte. Igualmente, jugadoras actuales que están brillando a nivel mundial, hay muchas que admiro. Pero si tuviera que decir dos referentes fundamentales, diría Lionel Messi y Tobin Heath.

Leicy, usted es una leyenda del fútbol profesional colombiano femenino: en el 2017 fue parte de la primera nómina campeona en la historia. ¿Siempre tuvo la convicción de que podía lograr esto?

Tuve la convicción de querer trabajar siempre, de lograr el objetivo, que era jugar a nivel profesional; de vivir de esto y de alcanzar el máximo nivel. Cada vez que alcanzaba una meta, me ponía otra nueva. Sabía que tenía que buscar más formas para seguir evolucionando en mi carrera, en mi vida personal, en todo. Nunca me visualicé logrando tantas cosas como lo he logrado hasta el momento, porque creo que esas son cosas que vienen ahí, por añadidura, en el camino por el que tú vas. Pero, la autoexigencia y el hecho de siempre estar poniéndote nuevas metas son fundamentales para alcanzar todos estos logros.

Además, usted también ha logrado la gloria por primera vez con la Selección Colombia y con el Atlético de Madrid...

¿A quién no le gusta ganar? (Risas). A todo el mundo le gusta ganar, obviamente. Quedar campeona de los Juegos Panamericanos, una competición muy importante, y, además, hacerlo por primera vez es una sensación única. Igual que cuando gané la primera Liga con Santa Fe y también cuando gané este año la primera Supercopa de España del Atlético de Madrid.

¿Cuáles son las sensaciones de ganar esos títulos?

Queda la sensación de que cumplí con la labor: de un jugador que busca el objetivo y lo consigue. Entonces queda esa satisfacción de campeón, que no tiene precio y también es muy difícil conseguir. Asimismo, es complicado siempre estar a la altura de esos objetivos.

¿Cuáles son los torneos que más sueña con ganar?

Quiero ganar una Copa América con la Selección y una Champions League a nivel de clubes.



La liga femenina de España es una de las competiciones más importantes en el mundo. ¿Cómo se ha sentido jugando a un nivel tan alto?

La experiencia que una va teniendo en España es mucho más amplia. Tienes la oportunidad de jugar cada ocho días, enfrentarte a jugadoras que tienen mucho nivel y potencial, que están en la cima del fútbol europeo en este momento. Eso te va dando mucha experiencia y, sobre todo, puedes ver en qué nivel estás en el fútbol élite de Europa. Así que se gana muchísimo en lo profesional y también en lo personal. Además, en el equipo me ha ido muy bien y cada vez me afianzo más. Igual, yo estoy segura de que todavía me queda mucho por dar.

Hace poco recibió el premio ‘10 Colombianos’ de manos de la Embajada de Colombia en España. ¿Qué significa este premio para usted?

Muchísimo honor, más que todo. No es lo mismo que te premie, por ejemplo, un medio, sin menospreciar, obviamente, a que te de un premio la gente de tu país. Que tú sepas que hay un montón de colombianos que están dejando huella, y que tú estés entre los más destacados es un honor. Además, que mi propio país me elogie de esa manera es una gran felicidad y orgullo para mí.

¿Cuáles han sido los retos a los que se ha enfrentado en su camino como futbolista profesional?

El principal obstáculo eres tú. Yo creo que al primero que debes enfrentarte es a ti mismo, a la autosuperación, a exigirte al máximo. Al final, con el que siempre estás compitiendo cada día, con el que estás ahí hablando es contigo mismo. Luego de eso te enfrentas a otros obstáculos como la disciplina, el trabajo que estás haciendo, el hecho de que no solo dependa de ti un resultado, sino de todo un conjunto de cosas, y estar mentalmente fuerte para asumir todo ese tipo de roles es complicado. Yo creo que, para mí, eso es lo más difícil de estabilizarse a uno mismo como deportista.

¿Considera que sí ha habido un verdadero progreso en el fútbol femenino?

Sí, obvio. Es claro que cada año el fútbol femenino evoluciona más y tiene mayor visibilidad. Asimismo, año tras año se está apostando más por nuestro fútbol.

Y con respecto al fútbol profesional en Colombia, ¿cree que se le da la importancia que merece?

Uno siempre va a exigir más. La verdadera persona competitiva siempre está exigiendo y pidiendo más. Desde mi punto de vista, creo que deberíamos estar en otro escalón más alto que en el que estamos en este momento con nuestro fútbol femenino local. Espero que pegue ese salto el próximo año.



Muchas niñas ahora sueñan con ser futbolistas, y usted es una de las referentes de ellas. ¿Qué consejo les daría?

Trabajar mucho, tener constancia y disciplina, pero sobre todo, mucha paciencia. A veces, el momento y la oportunidad tardan en llegar, pero uno debe estar listo para asumirlos cuando lleguen. Y también, que sean muy conscientes de que el camino no es fácil, pero luego las vivencias que te da el fútbol son únicas y te marcan mucho tu vida.

CATALINA ARIZA CONTRERAS

- Redacción Domingo

