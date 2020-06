Gran acuerdo entre Santa Fe y Atlético de Madrid por Leicy Santos

Atlético de Madrid informó este viernes que ha ejecutado la opción de compra que tenía sobre la jugadora colombiana Leicy Santos, que llegó a España en el pasado mercado veraniego en calidad de cedida por Independiente Santa Fe pero con una opción de compra.

"El Atlético de Madrid y el Independiente Santa Fe han llegado a un acuerdo para el traspaso de Leicy Santos a nuestro club, por lo que la colombiana continuará ligada a nuestra entidad hasta 2021. Nuestro club ha ejecutado la opción de compra que tenía sobre la jugadora colombiana, que esta temporada militaba como rojiblanca en calidad de cedida", dice el Atlético en un comunicado.



La internacional colombiana debutó como rojiblanca el 7 de septiembre de 2019 en el Nuevo Colombino, en el estreno liguero frente al Sporting de Huelva con victoria rojiblanca (0-1).



"Con el paso de los partidos, Leicy se ha convertido en una de las jugadoras fijas en el once rojiblanco. A su gran rendimiento en el centro del campo hay que sumarle su capacidad goleadora, ya que ha marcado cinco goles en sus 25 encuentros como rojiblanca", agrega el comunicado.

Leicy se mostró muy feliz de poder continuar vistiendo la camiseta del Atlético: "Estoy muy feliz y contenta de poder seguir aquí. Desde que llegué al Atlético me he sentido como en casa. La afición, el equipo y todo el club me han hecho sentir parte de este club. Me siento muy satisfecha de poder continuar y aportar al equipo mi fútbol y experiencia"

Respecto a su primera temporada como rojiblanca, Leicy afirmó: “Ha sido una temporada extraña por el tema del Covid-19, pero ha sido una temporada especial. Era la primera vez que salía de mi país para llegar a un club muy grande en Europa como el Atlético de Madrid. He crecido mucho como deportista en estos meses hasta ganarme un lugar en el equipo. Han sido unos meses extraordinarios tanto en lo profesional como en lo personal”.



La colombiana ya piensa en la próxima temporada: “Nuestro primer objetivo será la Women’s Champions League que jugaremos en agosto, ya que queremos seguir haciendo historia en la máxima competición europea. De cara a la nueva temporada queremos seguir mostrando nuestro mejor nivel en todas las competiciones que disputemos”.





DEPORTES