La Selección Colombia femenina terminó su etapa de preparación con un empate a dos goles contra China y ya se enfoca en su primer rival en el Mundial, Corea del Sur.

Colombia será la última Selección en entrar en competencia en la Copa del Mundo femenina: lo hará el próximo 25 de julio (9 de la noche del 24 de julio en horario colombiano).

Mientras llega el primer partido de las dirigidas por Nelson Abadía, aún hay coletazos del fallido partido contra Irlanda, suspendido a los 23 minutos, cuando las jugadoras europeas se retiraron, quejándose del juego fuerte de las colombianas.



La figura del equipo irlandés, Denise O’Sullivan, terminó en el hospital luego de una fuerte entrada de Lorena Bedoya. Ante la reprobación inicial y el silencio de parte de la Federación Colombiana de Fútbol por lo ocurrido, el video de la acción, revelado por el periodista Juan Felipe Cadavid, mostró que la acción no fue tan violenta como lo manifestaron los integrantes de ese equipo.

En el parte médico no se detectó fractura de O’Sullivan, pero en Colombia hubo un silencio largo y hasta ahora las jugadoras están dando a conocer los detalles de lo sucedido.

La queja de Leicy Santos por la actitud de las irlandesas

Leicy Santos, una de las máximas referentes de Colombia, habló en conferencia de prensa desde Australia y criticó la actitud de la Selección de Irlanda luego de la falta a O’Sullivan.



"Todas quedamos sorprendidas. Ni siquiera fue la juez la que paró el partido, pero la actitud del staff de Irlanda era de no seguir el juego. No sabíamos lo que pasaba hasta que alguien de nosotras preguntó", dijo Santos.



"Nos pareció injusto y una falta de respeto con nosotras. Nos hicieron viajar de una ciudad a otra y después no quisieron jugar; hicieron que perdiéramos dos o tres días de trabajo”, agregó la ’10’ de Colombia.

"El equipo está funcionando bien"#SportsCenter Leicy Santos valora el nivel con el que Colombia afrontará el Mundial femenino 2023.



