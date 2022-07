Pateaba desde antes de nacer. Así lo asegura su mamá, Diana. Leicy Santos soñaba con el fútbol desde niña y ahora vive una nueva ilusión, jugar una Copa América como local, y con una aspiración enorme, clasificar al Mundial de 2023 y pelearle a Brasil el título continental.

A los 25 años, Leicy ya tiene mucha experiencia, un Mundial y dos Juegos Olímpicos encima, y con eso aspira a conseguir cosas grandes en un torneo en el que la Selección Colombia va, por ahora, con campaña perfecta, y que espera seguir así este domingo, cuando enfrente a Ecuador en el estadio Pascual Guerrero, de Cali, a partir de las 7 de la noche. Ese juego se verá por Directv Sports, Win Sports, Señal Colombia y los canales regionales.

“De Cali esperamos lo de siempre, ha sido una ciudad espectacular con nosotras, nos han acogido, es la casa de la Selección Colombia Femenina y así tal cual se ha portado. El acompañamiento de la gente en el estadio también te ayuda a ratificar eso y a toda la gente que está pendiente de nosotras, no solo en Cali sino en toda Colombia, te genera satisfacción de que las cosas se han venido haciendo bien”, dijo Leicy.



Si bien Colombia ganó los dos primeros partidos por buen margen, 4-2 a Paraguay y 3-0 a Bolivia, el equipo ha perdido algunas opciones para sacar mayor diferencia, incluyendo un penalti errado por Catalina Usme, y por eso el juego contra Ecuador tiene una complicación adicional por el 6-1 a Bolivia de la primera jornada.

La '10' celebra su anotación. Foto: Federación Colombiana de Fútbol



“En el fútbol, el tema de la definición es más tranquilidad que cualquier otro trabajo. Por mucho que tú hagas aquí en el campo a la hora de estar en el juego, no es la misma presión que tienes en un partido, en esos momentos lo que estamos trabajando es una parte mental para tener mucha tranquilidad en ese aspecto”, aseguró Santos.



La jugadora del Atlético de Madrid destacó además el trabajo de Ecuador, el rival de este domingo. “Ecuador es un equipo muy vertical, que defiende bien, que sus líneas son bastante compactas, pero tiene tres jugadoras muy buenas y rápidas arriba. No creo que vayan a cambiar mucho su filosofía, quizás con nosotras vayan un poco más arriba que con Chile, pero de resto hay jugadoras muy desequilibrantes arriba, donde tenemos que tener mucho cuidado”, explicó.



La meta de Colombia es terminar en el primer lugar del grupo A para, en el papel, no cruzarse en la semifinal con Brasil, el rival más duro del torneo. Cabe recordar que las dos primeras selecciones de cada grupo avanzan a semifinales y juegan primero contra segundo. Las ganadoras disputan la final y el duelo por el tercer puesto también será clave, pues el vencedor irá directamente al Mundial. El perdedor jugará un repechaje.

“Creo que el domingo ya las eliminatorias del grupo A y B estarán más balanceadas a cuáles son las posibilidades de los equipos que pueden clasificar. Hemos visto todos los partidos, a los que podemos enfrentar obviamente los analizamos más, Brasil es una potencia, independientemente de que no tenga los resultados que la gente está acostumbrado a tener, pero es por la evolución que ha tenido el fútbol latino”, afirmó Leicy.



Leicy sufrió para llegar a donde está. Llegó a dormir en el piso en Bogotá mientras esperaba una oportunidad, creció a la par con la Liga femenina, salió campeona, fue a Europa y ya jugó un Mundial, aunque fue suplente, en 2015. Ahora quiere mucho más, volver a clasificar, ser titular y hacer pesar esa camiseta número 10. Ya aportó un gol y dos asistencias. Y aún puede dar mucho más.



