El primer Mundial de Leicy Santos, el de Canadá 2015, fue de aprendizaje. Llegó con solo 19 años y como suplente de la gran figura de aquel equipo, Yoreli Rincón, hoy ausente por decisión técnica. Hoy, la camiseta número 10 es suya y el talento sigue intacto.

La nacida en Lorica llega mucho más madura, con experiencia internacional (viene del Atlético de Madrid, con el que este año ganó la Copa de la Reina, pero en el que ha tenido que luchar mucho contra las lesiones. Ya había ganado, recién llegada a Europa, la Supercopa de España en 2021.



Con los pies en la tierra



“Desde muy chiquita me gustaba mucho el fútbol y ahí empieza el amor por jugar. No me importaban las críticas: mucha gente me criticaba, pero siempre tuve el apoyo por parte de mis papás. Mi papá jugó y él, de alguna manera, entendía que era el fútbol lo que me gustaba y que me apasionaba jugar. Decidí venir a buscar un sueño, luchar por un sueño, y afortunadamente las cosas se me fueron dando. Ese juego era como el hobby para mí, y ya después llegó a ser más importante y lo tomé en serio, como una profesión”, recordó Leicy en 2017.



Hoy, es una de las figuras de Colombia y está feliz, luego de la victoria 2-1 sobre Alemania.



“Teníamos claro que tenía que ser un partido que durara mucho tiempo. Tuvimos que frenar la pelota, está claro que Alemania es un equipo que juega rápido y práctico. Si no le das esa pausa y le quitas el balón, es difícil contrarrestar ese balón”, comentó.



Y agregó: "Colombia ha madurado mucho porque sabe unir las líneas y sabe sufrir. No nos sentimos cómodos sin el balón, pero con toda la preparación que hemos tenido sabemos que por momentos no lo tendremos y que cuando tenemos la oportunidad de ir a portería tenemos un potencial arriba que ningún equipo tiene. Tenemos un equipo maduro que sabe cuándo aguantar, cuándo sufrir y cuándo ir a buscar el partido”.

