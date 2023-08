Leicy Santos anotó un gol que ilusionó a toda Colombia y que parecía mantener el sueño de llegar a la semifinal del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023. La jugadora del Atlético de Madrid no había podido marcar en esta Copa del Mundo.

El tanto, además de su belleza, significó, por fin, el premio para la nacida en Lorica, que completó 13 anotaciones con la camiseta de la Selección y que fue la recompensa a su esfuerzo por llegar al Mundial, luego de estar en duda por lesión.

Sin embargo, dos errores puntuales dejaron a Colombia sin opciones. Inglaterra se impuso 2-1 y logró la clasificación.



Sobre el gol, Leicy dijo: “Obviamente te ilusionas. Lo andaba buscando hace mucho, ahora se me da, lástima no poder seguir avanzando”, declaró la ‘10’ a DSports.

Leicy Santos. Foto: afp



Santos destacó la entrega de sus compañeras. “Dentro de todo lo que hay, Colombia hizo un muy buen torneo, luchamos hasta el final, intentamos buscar el partido”, insistió.

El balance de Leicy Santos y su mirada al futuro



La jugadora del Atlético de Madrid dijo tener sentimientos encontrados. “Tengo un sinsabor: triste por la derrota y no poder seguir avanzando, pero contenta por lo que se logró en represnetación de Colombia en el Mundial”, expresó.



Ahora, Santos regresará a España y esperará la preparación de la Selección Colombia para su próximo objetivo, que son los Juegos Olímpicos de París 2024.



“Yo me siento muy orgullosa del equipo, convencida de que este equipo tiene que seguir, tiene que levantar cabeza. En un año tenemos unos Olímpicos y tenemos que prepararnos con esas ganas y esa ambicion de seguir avanzando”, agregó.



Leicy también agradeció el apoyo que recibió la Selección. “Infinitas gracias a toda la gente de Suramérica se montó en el bus nuestro. Que no tengan duda de que nos vamos a levantar”, concluyó.

