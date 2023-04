Leandro Miguel Fernández, futbolista argentino y quién ficha como delantero en Club Universidad de Chile de la Primera División de Chile, protagonizó un bochornoso momento al chocar otro carro por estar en estado de embriaguez mientras manejaba.

Según informó medios locales, el deportista realizaba peligrosas maniobras con su camioneta Amarok cuando impactó un automóvil en el que viajaba una mujer con su bebé.

La prueba de alcoholemia comprobó lo que era evidente



Por fortuna, la imprudencia no le causó daños mayores a ninguno de los implicados; sin embargo, para saber la razón del accidente, tanto el futbolista como la mujer fueron sometidos a una prueba de alcoholemia.



La madre del niño pasó el control en cero, pero la de Leandro Miguel Fernández arrojó 1.62.

Debido a que no hubo víctimas mortales, el caso no pasó a ser judicial. No obstante, el jugador recibió una multa.

🚨 LEANDRO FERNÁNDEZ CHOCÓ BORRACHO A UNA MUJER CON SU BEBÉ

- El exdelantero de Independiente dio 1.62 en el control de alcoholemia

- Manejaba imprudentemente por la ruta 2 con su camioneta Amarok

- Las víctimas están fuera de peligro

📲 Las imágenes: https://t.co/oyWNoNiEot pic.twitter.com/alnNyxCqWB — Vía Szeta (@mauroszeta) April 1, 2023

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

