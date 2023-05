Gareth Bale, de 33 años, podría volver al fútbol. O al menos eso se escuchó hace unos días.

El rumo partió por el ascenso a la League Two del Wrexham, en club galés que es propiedad de dos estrellas de Hollywood, Ryan Reynolds y Rob McElhenney.



Y se advirtió que ambos estaban interesados en que bale regresara para que estuvira de lleno en el proyecto.

'No' rotundo



Su representante, Jonathan Barnett, habló del tema y no ve posible que al gal´s vuelva a la actividad.



"Se siente halagado por las ofertas, pero todas han sido irónicas. Está viviendo una gran vida en este momento y se lo ha ganado. Ha sido el mejor futbolista británico de siempre", dijo el manager.

Gareth Bale (centro) celebra el gol que llevó la final de la MLS al desempate desde el punto penalti. Foto: Javier Rojas. Efe



Y agregó: "No han hablado conmigo, puede que sí con Gareth. Pero Gareth ya no quiere jugar al fútbol. Ha tenido una gran carrera, pero ahora vive una vida genial. Está con su familia, que es lo más quiere".



El 9 de enero pasado, Bale le dijo adiós al fútbol activo. "Agradezco a todos aquellos con los que he tenido la oportunidad de jugar y sin los que no podría haber conseguido nada de lo que tengo", erscribió esa vez.



El exjugador se dedicó a golf, a su familia, a pasar tiempo en sus negocios, claro, algunas veces está pendiente del fúbol.



"También a todos mis clubes Southampton, Tottenham, Real Madrid y Los Ángeles y a todos mis mánagers y entrenadores, compañeros y gente del staff técnico cuya aportación a mi carrera es imposible de medir", escribió entre otras cosas", dijo en esa ocasión. ('Tino' Asprilla: fuerte crítica al castigo por escándalo de futbolistas del Junior)