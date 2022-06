El fútbol lleva a los aficionados a tomar decisiones que muchas veces parecen locas, pero que para ellos parece muy normal.

Se sabe que hay personas que en su vida ponen el amor por su equipo por encima del trabajo, de la familia, pero hay cosas que se salen del molde.



(Néstor Lorenzo, el nuevo DT de Colombia: ¿quién es y qué ha conseguido?)

(Néstor Lorenzo: este será el cuerpo técnico de la Selección Colombia)

Frases que enamoran



Un argentino se estaba casando y en las palabras prometió que cuidaría a su esposa, siempre y cuando no estuviera jugando.



“Prometo cuidarte toda la vida, salvo cuando juegue Boca”, le dijo.



Luis, como se hace llamar, le dijo a Julieta, su esposa, que ir a ver a Boca es el mejor momento de su vida.



“Al lado tuyo, al lado de ellos. Voy a estar siempre, para siempre. Te amo y te entrego este anillo muestra del compromiso para siempre, te amo”, acotó.



(Amaranto Perea viaja a España a unirse a la Selección Colombia)

(Luis Díaz, en el once ideal de los que no van al Mundial)



Deportes