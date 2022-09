Lautaro Martínez, futbolista del Inter de Italia y de la selección argentina, vive horas de tensión por cuenta de rumores sobre su vida privada con su pareja, Agustina Gandolfo.

¿El chisme que indignó a Lautaro?

En las redes sociales empezó a circular la versión de que a Lautaro le habrían sido infiel. Y no solo eso, sino que se menciono, en un triangulo amoroso, a otro futbolista, lo que aumentó el escándalo.



La información tomó más fuerza cuando el propio Martínez cerró su cuenta de Instagram, que tiene más de 5 millones de seguidores.



Se llegó a especular que se avecinaba un problema para la selección argentina de cara al Mundial, pues el supuesto futbolista implicado en la infidelidad era el también jugador albiceleste Ángel Correa. Después, se dijo que el supuesto amante de su pareja ya no era argentino sino belga, y con nombre propio se habló del delantero Romelu Lukaku, compañero de Lautaro en el Inter de Milán.

La aclaración de Lautaro

Por eso el futbolista apareció en las redes para dar su versión y condenar a los "chismosos": "Ayer por la noche me intentaron hackear y me cerraron la cuenta. Esta mañana pude recuperarla, gracias a Dios", dijo al reabrir su cuenta de Instagram.



Su mensaje fue contundente: "Yo con mi mujer estamos juntos y bien. No hay nada que explicar ni aclarar. Somos felices. Dejen disfrutar nuestros momentos. No consuman pelotudeces ni noticias falsas", escribió el futbolista para ponerle fin a los rumores.

La historia que subió Lautaro Martinez a Instagram. pic.twitter.com/fRBXCf9XV5 — Valentín Torres Erwerle ✍️🎙️ (@TorresErwerle) September 13, 2022

Por su parte, su pareja no se quedó atrás y también dejó un mensaje al respecto para desmentir las versiones. “Yo tomando unos mates mientras veo el poder de imaginación que manejan, los amo”.



