El delantero de la Roma de Italia Paulo Dybala y el defensa del Villarreal español Juan Foyth son las principales novedades en la lista de convocados presentada este viernes por el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, para el Mundial de Qatar 2022.

Pese a que se puso en duda su participación debido a la grave lesión sufrida a comienzos de octubre en Italia, el técnico ha incluido el nombre de Dybala en una nómina liderada por el delantero del Paris Saint Germain Lionel Messi.



Además de las principales figuras de la Albiceleste, que ganó la Copa América en 2021 y la Finalissima 2022, Scaloni ha incluido al defensa Juan Foyth, quien acaba de reintegrarse a su actividad en el Submarino Amarillo tras la lesión de rodilla que le mantuvo de baja desde septiembre.



Foyth no formó parte del equipo que salió campeón en Brasil. La Albiceleste, campeona del mundo en Argentina 1978 y México 1986 y subcampeona en Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014, está encuadrada en el grupo C del Mundial, junto a Arabia Saudí, México y Polonia. La cita mundialista tendrá lugar del 20 de noviembre al 18 de diciembre y Argentina debutará el día 22 contra los saudíes.



Y uno de los que más celebró el llamado fue el delantero Lautaro Martínez, quien clebró de esta forma con su familia.

