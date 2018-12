Mourinho, el DT que incendia todo antes de sus despidos

Este martes, el Mánchester United tomó la decisión de despedir a José Mourinho, quien llegó en el 2016 al club, ganó una Europa League, una Community Shield y una Copa de la Liga de Inglaterra, un poco premio para un equipo acostumbrado a ganar en las grandes citas.



La derrota 3-1 contra el Liverpool, el pasado domingo, fue la gota que rebosó la copa y las directivas de los ‘red devils’ decidieron sacar al portugués. Pero esta no es la primera vez que Mourinho se va de un equipo tras pelear con todo el mundo y dejar todo en llamas.

En este Manchester United sus escándalos más sonados fueron las constantes peleas y declaraciones en contra de una de las figuras del equipo, el francés Paul Pogba. El primero de octubre se conoció un video en el cual Mourinho y Pogba cruzaron fuertes palabras en un entrenamiento y los medios ingleses aseguraban que no era una situación nueva.



Después vino una cadena de declaraciones de parte y parte que dejaron clara una brecha entre el jugador y el DT. "Tú no juegas, no respetas a los jugadores y los aficionados y matas la mentalidad de la gente buena y honesta que te rodea", habría dicho Mourinho a Pogba, según algunos medios.

Pogba y Mourinho Foto: Archivo particular

Pero esta no ha sido la única salida en medio de controversias del portugués. El 20 septiembre del 2007 dejó por primera vez el Chelsea de Inglaterra debido a las injerencias del dueño del equipo Roman Abramovic en las decisiones deportivas, que no le eran consultadas. Fichajes que no pidió y un director deportivo con el que no tenía buena relación rompieron la relación Chelsea-Mourinho.



Luego de esto pasó al Inter de Milán, club con el que consiguió un triplete (Liga y Copa de Italia y la Liga de Campeones).



Allí siempre fue muy querido y no tuvo mayores inconvenientes, salvo con los entrenadores de los clubes rivales, con quienes cruzaban fuertes declaraciones cada que existía una oportunidad.



Tras el exitoso paso por Italia, Mourinho llegó al Real Madrid y de allí se fue en medio de peleas con los referentes del equipo. Una de las más famosas fue con Sergio Ramos, uno de los referentes del club madridista. El defensa se disgustó porque Mourinho regañó fuertemente al alemán Mesut Ozil, según la prensa española. Ramos, días después, se puso la camiseta de su compañero debajo de la suya en un partido y desde ahí la relación no fue la mejor.



En el mismo Real Madrid el tema con el portero Íker Casillas le dio la vuelta al mundo. Según Mourinho, el portero filtraba información interna del equipo a su novia, la periodista Sara Carbonero. Después el DT envió al banco al Casillas, que terminó por irse del club.



Pedro León también tuvo su problema con Mourinho. En la temporada 2010-2011, Real Madrid fue a jugar contra el Levante. El portugués mandó a calentar a Pedro León, quien se quedó en la esquina.



El entrenador le dijo que la actitud que tomó tras la orden era una falta de profesionalismo. Al día siguiente, en la práctica, Mourinho le dijo que no entrenara porque veía que no estaba interesado en estar en el Real Madrid.



Luego el estratega volvería al Chelsea y regresaría a los primeros planos tras ganar la Premier League en la temporada 2014-2015. Sin embargo, en su segunda sesión al frente del club londinense peleó con Diego Costa, quien en un partido, tras calentar 20 minutos y no ingresar a la cancha, le lanzó el peto al DT y allí se desató el infierno para el portugués en el club inglés.



