Razones por las que Medellín no fue sede de la final de la Copa

Este martes la Conmebol decidió cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo de Chile a Perú y su estadio Monumental. Medellín fue una ciudad que sonó, pero al final no se concretó.

Las razones:

La primeras opciones para llevar el partido único de la final de la Libertadores eran Lima, Asunción y Montevideo. Luego se alcanzó a colar el nombre de Miami.



Asunción fue descartada por ser sede de la final de la Copa Suramericana, mientras que en Montevideo había elecciones ese fin de semana y Flamengo no quería). Finalmente, la Conmebol no quiso Miami, porque ya había sacado la final del año pasado a Madrid.



Fue ahí cuando el alcalde de Medellín propuso a su ciudad como una posible sede, pero no se llegó a un acuerdo porque el estadio no era para 80.000 personas como el de Lima, porque no hay vuelos directos a Medellín para los hinchas de ambos equipos y porque Lima les queda más cerca.

El aforo de Monumental de Lima, gran razón

El Estadio Monumental de Lima fue escogido para acoger la primera final a partido único de la historia de la Copa Libertadores, que medirá al Flamengo brasileño y al River Plate argentino, principalmente por una cuestión de capacidad, aseguró este miércoles el gerente deportivo de Universitario, Jean Ferrari.



El dirigente de la 'U', club que juega habitualmente de local en el Monumental, señaló que las alternativas para cambiar de sede la final de la Libertadores, que inicialmente iba a jugarse en Santiago de Chile, "no eran muchas".



"Eran muy pocas y se ha elegido al Monumental por una cuestión netamente de capacidad. El aforo de este estadio difícilmente se ve en otros países de Sudamérica", señaló Ferrari, en referencia a los 80.000 espectadores que pueden entrar al recinto deportivo, de ellos 60.000 en tribunas y unos 20.000 en palcos.

45.000 entradas vendidas

Así se puede garantizar el acceso para las cerca de 45.000 entradas para la final que la Confederación SuRamericana de Fútbol (Conmebol) ya tiene vendidas, según precisó el dirigente.



Además de ello, tanto el Estadio Nacional como el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), los otros dos grandes escenarios para el fútbol en Lima, tienen programados sendos conciertos multitudinarios de salsa y rock, respectivamente, para el mismo día de la final, el sábado 23 de noviembre.



El gerente del club crema explicó que la primera noticia que tuvo de que el Monumental se valoraba como una opción para reemplazar al Estadio Nacional de Santiago de Chile fue "el jueves o el viernes de la pasada semana".



La Federación Peruana de Fútbol (FPF) lo llamó para conocer la disponibilidad del Monumental para albergar la gran final, después de que las protestas sociales que persisten en Chile desde hace más de dos semanas hiciesen a la Conmebol pensar en cambiar la sede.



"La confirmación fue recién este martes por la tarde", apostilló Ferrari para aclarar que el cambio de sede no estuvo claro hasta el momento en que la misma Conmebol lo anunció por medio de su presidente, Alejandro Domínguez.

Trabajos a contrarreloj

El directivo de Universitario señaló que a Lima ya llegó una delegación de la Conmebol para inspeccionar el estadio, que deberá adecuarse a contrarreloj para acoger el encuentro entre cariocas y bonaerenses.



"Todo estaba planificado para que fuese en Chile. Nos ha caído a todos por sorpresa", recordó Ferrari, quien admitió que en el Monumental se deben realizar mejoras en el iluminación, camerinos, baños, butacas y señalizaciones, entre otros aspectos. Para Ferrari esta final "es histórica" y afirmó que para Universitario es motivo de "orgullo y responsabilidad asumir este reto". "No solo se trata de alquilar el estadio, sino que vamos a estar expuestos a todas las miradas a nivel mundial en el evento de clubes más importante del continente americano", sostuvo.



DEPORTES CON EFE