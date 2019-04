Razones del mal momento del fútbol colombiano a nivel internacional

Causas diferentes, pero resultados similares: el fútbol colombiano vive uno de los momentos más pobres de los últimos años. En la Copa Libertadores, dos de los cuatro equipos colombianos ya se despidieron antes de la fase de grupos, Nacional y Medellín. Y los otros dos no andan bien: Junior lleva tres derrotas y Tolima, que empató esta semana con Jorge Wilstermann, ahora le apunta más a ir al repechaje para la Suramericana que a clasificar.

Once Caldas cayó frente a un equipo chico de Paraguay, Deportivo Santaní, Y uno de segunda división de ese mismo país, Independiente de Campo Grande, tiene complicado a Equidad. Rionegro no pudo en casa con Oriente Petrolero. Cali fue el único que ganó: 1-0 a Guaraní, que terminó con dos jugadores menos.



La Selección Colombia sub-20, por su parte, logró clasificar al Mundial de Polonia a pesar de sus graves problemas para hacer goles: anotó solo cuatro en nueve partidos, y el viernes, en un amistoso de preparación frente a Panamá en Itagüí, no mostró grandes progresos: 1-1, con gol de un zaguero central, Carlos Cuesta. Clasificó: es un consuelo si se compara con la sub-17, que hizo la peor campaña de toda la historia: cero puntos y poco fútbol, más allá de que su técnico, Héctor Cárdenas, trate de defender la actuación diciendo que hubo buen juego.



¿Qué se está haciendo mal? Diego Barragán, el preparador físico de la Selección Colombia que fue a los mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994, asegura que el trabajo de las divisiones menores está descuidado: “Le dimos mucha importancia a la selección de mayores, pero volvimos a cortar el proceso. A las menores les falta planificación, no veo la gente adecuada en el proceso. A estas selecciones les falta bagaje; y en cuanto a las divisiones menores, veo que están en el negocio de vender jugadores que de formar”, le explicó a EL TIEMPO.



Barragán dice que hay fallas en la preparación de los jugadores, no solo en lo futbolístico. “Inicialmente, pesaban mucho los cuerpos técnicos: que sean preparados, que sean docentes, que enseñen primero a ser personas. Puede que los jugadores no puedan ser de élite en el fútbol, pero que si no llegan, puedan ser buenas personas y vivir tranquilos. En nuestra época estábamos pendientes, tanto en Nacional como en la Selección, vivíamos pendientes de los que venían, estábamos en contacto con ellos, mirábamos si estudiaban o no. Y, además, hay un factor adicional: la camiseta de la Selección no pesa un kilo, pesa una tonelada, no es para cualquiera”.



Además, el expreparador físico de la Selección cree que esos problemas ya están llegando a los mayores y por eso, la mala actuación de los clubes: “Las divisiones menores no son para ganar títulos sino para formar. En la época de los 80, 90 se hizo un trabajo de base muy importante y ahora lo están dejando pasar”.

La voz del ‘10’

Carlos Valderrama, el líder de la Selección en la década del 90, cree que, en el caso de las selecciones juveniles, ha faltado un mejor seguimiento. “Estamos escogiendo los que no son para que nos representen en las categorías menores. Les estamos dando la potestad a que los empresarios decidan quienes van. Al Mundial de Polonia hay que llevar a los que son, a los mejores, a los que representen la identidad futbolística de nuestra Selección, y ojalá que los cuerpos técnicos no se dejen llevar por lo que los empresarios dicen”, afirmó el Pibe en su canal de YouTube.



Uno de los empresarios que más jugadores colombianos han exportado en los últimos años, Helmut Wennin, considera que el asunto pasa por una mala racha. “Con lo que tenemos deberíamos dar un mejor resultado. Pero no les voy a echar la culpa ni a los jugadores ni a los técnicos. No es hora de buscar culpables. Pienso que tenemos una buena camada de jugadores, el tema es de mentalizarnos en que podemos ganar, no nos creemos lo suficientemente buenos para ganar algo; las cosas pasan también por la parte mental”, explicó Wennin.



Por su parte, el presidente de la Dimayor y primer vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Jorge Enrique Vélez, expresó que están preocupados con lo que pasó con la sub-17, pero que el panorama no es tan grave. “El tema del fútbol es de resultados, y la sub-20 cumplió, consiguió la clasificación. Ahora llega el profesor Queiroz, que va a trabajar con todas las selecciones, va a dar un lineamiento y un aporte importante”, le dijo Vélez a EL TIEMPO.



En el conversatorio que tuvo con periodistas el martes pasado, el DT de la selección de mayores, Carlos Queiroz, habló de su plan con los equipos juveniles: “En las divisiones menores tienes solo dos situaciones: se gana o se aprende. Mi opinión en torno a eso es muy práctica y simple. Todo lo que haya que hacer con las selecciones menores que debíamos pensar ayer, ya es tarde. Después de salir de esta competición, empezamos el trabajo para preparar la próxima etapa. También tengo un compromiso con la Federación. Por eso ya hay algunas ideas que debemos hacer de aquí a ocho años. Colombia tiene un potencial genético y cultural fabuloso. Y tiene pasión por el fútbol”, dijo.

Clubes en líos

Pero, mientras se piensa en un nuevo plan, la inmediatez está afectando a los clubes en los torneos de Conmebol. “Creemos que solo jugando bien al fútbol se puede ganar, pero hoy, más allá de la calidad del jugador colombiano, nos falta ser competitivos desde el aspecto físico, de correr. En el mundo no solo se juega bien, sino que hay intensidad en los partidos; cuando uno juega internacionalmente se ve esa diferencia, quizás falte un poco eso a nuestros equipos”, opinó Sergio Galván, el máximo goleador del fútbol colombiano.



“El calendario apretado también afecta mucho. Tenemos que replantear el tema de la industria del fútbol, tenemos que ver la forma de unificar los calendarios locales de cada país con los torneos internacionales. Lo que uno quiere ver es un buen espectáculo, pero los calendarios son muy apretados y no se tiene tiempo para descansar, es una agenda muy apretada. Si queremos que la gente vaya a los estadios, hay que ver cómo les damos un mejor espectáculo”, agregó Galván.



Por su parte, Diego Barragán añadió: “Las distancias se acortaron en el fútbol. Creemos que somos los non plus ultra, que no nos puede ganar nadie, que somos superiores a los peruanos, a los paraguayos, pero no lo demostramos. Y, además, hay técnicos con un recorrido importante, como Luis Fernando Suárez, como Alberto Gamero, pero después, cualquiera puede ser entrenador y no es así, falta capacitación”.



