Las tres razones por las que Santa Fe igualó con Millonarios

Santa Fe afrontó el clásico frente a Millonarios con las opciones que tenía disponibles. Ante la ausencia de delanteros, llenó la mitad del campo e incomodó a Millonarios. Estas fueron las tres razones por las que el equipo que dirige Guillermo Sanguinetti no pasó del empate frente a su rival de plaza.

1. La falta de delanteros

La suspensión de Wilson Morelo, expulsado en el partido frente a Rampla Juniors, le creó un problema al técnico Sanguinetti, que se quedó sin opciones de ataque. Ánderson Plata, que estaba inscrito en la Suramericana, se fue a Atlético Paranaense. Carmelo Valencia, que llegó como refuerzo, no puede jugar este torneo porque ya lo hizo con América. Y Rubén Bentancourt sigue sin justificar por qué llegó a Santa Fe. El único delantero que le quedaba era Arley Rodríguez. Por él apostó, pero si no le llega la pelota, difícilmente iba a poder generar algún peligro.

2. No aprovechó la pelota quieta

Millonarios, en especial en los últimos 15 minutos, le facilitó a Santa Fe la opción de acercarse a su arco. Cometió muchas faltas en las cercanías del área. Los rojos, que tradicionalmente suelen aprovechar bien esas acciones de juego, esta vez no crearon ningún peligro: los cobros de costado fueron fácilmente evacuados por la defensa azul. Y solo tuvieron un tiro libre frontal, perfecto para las características de Carlos Henao, pero cuando lo tuvieron ya se había ido lesionado. Diego Guastavino lo cobró a cualquier parte.

3. Si no tengo cómo atacar, me defiendo

Hay que abonarle a Santa Fe que, en los primeros minutos, mostró iniciativa, presionó a Millonarios en su campo e intentó meter algún susto. No tuvo muchas opciones: Un pelotazo cruzado al que no llegó Guastavino y una pelota que sorprendió a Baldomero Perlaza en el área rival, por lo cual no definió bien. Al ver que no le daba resultado, Santa Fe retrocedió. La gran crítica es no haber intentado algo diferente cuando Millonarios perdió a César Carrillo por expulsión.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc