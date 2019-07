Las 4 razones del por qué Real Madrid cita a James a entrenamientos

El futuro de James Rodríguez se convirtió en el novelón del mercado de fichajes para la próxima temporada. Primero tuvo muchas novias en Inglaterra, luego Juventus parecía quererlo, se habló de un seguro paso al Nápoles y en la mitad se habría metido el Atlético. La realidad es que el futbolista colombiano debería presentarse el próximo lunes a la concentración del Real Madrid.

Las razones

No tiene otro equipo. Lo más claro es que James Rodríguez sigue siendo futbolista del Real Madrid hasta el 30 de junio del 2021 que finaliza su contrato, es por eso que el colombiano, mientras no consiga un equipo que pague su salida o un club que satisfaga los intereses del club español, deberá seguir con los trabajos del equipo que dirige Zinedine Zidane.



Impedir su depreciación. Mientras un futbolista no se mantenga vigente, su valor en el mercado se irá perdiendo. Es algo obvio. Por eso Real Madrid no quiere perder dinero con un futbolista que llama la atención en todos los mercados. James es un jugador que vistiendo la camiseta del Bayern, cedido por los españoles, llegó a costar 70 millones de euros, pero su rendimiento y lesiones lo rebajaron en el mercado y hoy en día está en 50 millones de euros, según datos de Transfermarkt. Real Madrid no quiere perder más.

Presión. Real Madrid también estaría poniendo una presión a James y a su agente, el portugués Jorge Mendes, para que consigan unas mejores negociaciones de parte de los equipos que tienen interés en ficharlo y pongan más dinero del que estarían ofreciendo. En este caso hablando de Nápoles y Atlético de Madrid.



Afloje. Al ponerlo de nuevo a entrenar con Real Madrid, la intención sería que Nápoles decida ir por su fichaje y acepte pagar las cifras que se manejan (entre 42 y 50 millones de euros).Y el mismo tema aplica para el Atlético de Madrid, que ha recibido un buen dinero por la venta de jugadores como Antoine Griezmann y Rodri.



DEPORTES