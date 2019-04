Las 5 razones del fracaso de Junior en la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla pasó sin pena ni gloria en la fase de grupos de la Copa Libertadores y su eliminación es la respuesta a una mala participación. Acá, las razones.

1. En la Copa Libertadores no pasó nada. No pesaron los refuerzos como el chileno Matías Fernández y lo que estaba tampoco mostraron un buen nivel. Teófilo Gutiérrez nunca fue definitivo, al igual que Luis Díaz, encargados de generar y anotar los goles. La eliminación se dio por culpa del mal nivel de los jugadores. La gran pregunta es: ¿Por qué rinden en el torneo local?



2. Bien lo dijo el DT Luis Fernando Suárez antes del juego de este miércoles con Palmeiras, que si bien la idea del Junior era tener el balón, no dejárselo al rival, pues hubo partidos en los que eso no pasó y por eso la derrota se hizo presente. El club barranquillero se dejó manejar varios encuentros, no tuvo la pelota y eso desnudó varios errores.



3. Las lesiones. Rafael Pérez, defensa central, presentó una ruptura fibrilar en el recto anterior del muslo de la pierna izquierda en el juego de la liga local con América. Jéfferson Gómez presentó una lesión en tejidos blandos y óseos, en la rodilla izquierda, en un compromiso contra Rionegro Águilar, que lo perjudicó en la Libertadores. Dos jugadores fuertes, de nivel, pero que hicieron falta.



4. Los jugadores claves fallaron. Maicol Rangel venía con buenas referencias del Bucaramanga. Teófilo Gutiérrez era una garantía de gol. Matías Fernández tiene un palmarés envidiable. Luis Díaz es una de las revelaciones del fútbol colombiano. Fabián Sambueza es un volante creativo del que se esperaba mucho, pero ninguno de ellos tuvo una buena Copa Libertadores. Se esperaba mucho, por los nombres, hombres y cartel, pero, la verdad, es que su mal momento llevó al fracaso al Junior en la Copa.



5. Las expulsiones. Teófilo Gutiérrez vio la tarjeta roja en el primer partido contra Palmeiras en Barranquilla, el que perdió el elenco Colombia no 0-2. Eso mermó el ataque de Junior, minimizó la ofensiva de la escuadra de Suárez, pues es un jugador que mete miedo en la cancha y que es vigilado de cerca. Pero ahpi no paró todo. Gabriel Fuentes fue expulsado contra San Lorenzo, cuando Junior igualaba 0-0, pero no aguantó y terminó perdiendo 1-0, una derrota de la que no se pudo parar y frente a un elenco argentino que llevaba 15 fechas sin ganar.



