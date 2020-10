Las cinco razones que tienen a Millos casi afuera de la Suramericana

Millonarios fue de más a menos y terminó con un segundo tiempo para el olvido, que le costó la derrota 1-2 contra el Deportivo Cali y con ella, quedó con un panorama cuesta arriba en la Copa Suramericana.

Ahora, el equipo que dirige Alberto Gamero tendrá que ganarle como visitante a un equipo que hace más de un año no pierde en su estadio, para llegar a los octavos de final del torneo internacional. Estas fueron las cinco razones de la caída de Millonarios:



Dominio sin opciones. Millonarios manejó el partido en el primer tiempo, controló al Deportivo Cali, pero eso no se reflejó en acciones de gol. Y cuando por fin logró anotar el primero, entre el planteamiento del técnico y la reacción del visitante el juego fue otro.



Las bajas. Millonarios ha perdido varios jugadores por lesión: para este juego tenia cuatro bajas, los dos laterales zurdos (Felipe Banguero y Omar Bertel), uno de los derechos (Andrés Román) y un volante mixto (Juan Carlos Pereira). El hueco por la izquierda lo tapó con un mediocampista, Diego Godoy, pero cuando Cali quiso hacer daño por allí encontró el espacio y anotó uno de los goles.



Los cambios. Los movimientos que hizo Gamero para enderezar el partido no le salieron. Si bien Ayron del Valle tuvo un partido para el olvido, en el que incluso se perdió un gol por intentar hacer un taco en vez de patear al arco, su reemplazo, Ricardo Márquez, volvió a mostrar su mal momento. Y luego entraron Juan Camilo Salazar y Eliser Quiñones, que no tuvieron ningún peso en el partido.



El juego aéreo defensivo. A Millonarios le marcaron dos goles por arriba en los que quedaron en evidencia serios problemas defensivos. En el primero, además de que Agustín Palavecino aprovechó la improvisación de Godoy como lateral, Andrés Colorado llegó libre a rematar. Y en el segundo, Juan Pablo Vargas calculó mal en el salto y Hernán Menosse, casi sin saltar, tuvo tiempo de ubicar el balón para bañar al portero Vargas.



Un equipo que se derrumba. Millonarios no se recuperó del gol del empate, se cayó anímicamente y no tuvo reacción. Se vio superado por un equipo que no necesitó de su mejor fútbol para someterlo.



