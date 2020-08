Las cinco razones del fin de la era Messi en el Barcelona

La era Lionel Messi ha sido brillante en el Barcelona. El astro argentino ganó 34 títulos oficiales con el club: 10 ligas, 6 Copas del Rey, 8 Supercopas de España, 4 Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes. Además de que se cansó de hacer goles con el club.

Pero todo tiene su final. Este martes, el jugador envió un documento al club en el que anuncia que no quiere seguir en el Barcelona. Estas son las posibles razones del fin de una era brillante.



De más a menos. Los últimos años del Barcelona han sido más bien flojos. En las últimas tres ediciones de la Liga de Campeones se fue eliminado y goleado por Roma (2018), Liverpool (2019) y Bayern Múnich (2020, con un humillante 8-2). Y en la Liga, este año, iba de líder antes de la pandemia y luego de la cuarentena perdió el título. Y aunque Messi volvió a ser el goleador de la Liga, su rendimiento no fue el mismo: 25 tantos, 11 menos que en la temporada 2018-19, y solo 3 en la Champions.



Relación rota con los directivos. Desde hace un año las cosas no venían bien entre Messi y Josep María Bartomeu, el presidente del Barcelona. Al argentino no le gustó la llegada de Antoine Griezmann en su momento (“No opino de Griezmann”, dijo cuando le preguntaron por su contratación), no se pudo concretar el regreso de Neymar, le molestó el despido de Ernesto Valverde (“Viví mal lo de Valverde porque se iba, aparte de un gran entrenador, una grandísima persona”, declaró) y antes de que se reanudara la Champions insinuó que en el club debía haber cambios ("Si queremos la Champions, tenemos que crecer. Y mucho. Hoy por hoy no nos alcanza como estamos", le dijo a Mundo Deportivo).



El escándalo del ‘Barçagate’. En febrero de este año se conoció que el club contrató a una firma llamada 13 Ventures para monitorear las redes sociales del club, y que habían aparecido cuentas en las que se atacaba a referentes del plantel, como Messi y Piqué. El presidente del club se reunió con los cuatro capitanes del primer equipo para dar sus explicaciones, pero Messi no quedó convencido. "Decían también que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Mucho no podemos decir. La verdad es que yo veo raro que pase una cosa así", declaró entonces.



La renovación del plantel. Aunque Ronald Koeman, nuevo técnico del Barcelona, dijo que contaba con Messi para su proyecto, ya el holandés tocó a varios de los referentes, entre ellos uno muy cercano al argentino, el uruguayo Luis Suárez. Y eso, seguramente, tocó fibras, pues en años anteriores se ha tenido muy en cuenta el concepto de Leo.



¿Ciclo cumplido? La salida de otros referentes de la era gloriosa del Barcelona se dio de una manera mucho más tranquila: Puyol, Xavi, Andrés Iniesta. Pero los ciclos se acaban, de una manera u otra. Y Messi ya no es un jovencito: si bien a los 33 años aún tiene mucho fútbol para dar, un cambio de aires podría venirle bien a él. Ya parece haber dado el primer paso.



