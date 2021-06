Brasil y Colombia, un duelo que se volvió una dura batalla

El duelo en los cuartos de final del Mundial de 2014 marcó un antes y un después en los enfrentamientos entre Brasil y Colombia. A partir de ese día, los juegos se han convertido en duras batallas.

Mañana, los dos equipos vuelven a enfrentarse en la Copa América, en un partido con muchas necesidades para el equipo de Reinaldo Rueda, que aún no está clasificado a los cuartos de final y que si pierde, pone en riesgo su futuro en el torneo.



(Lea también: Argentina ya hizo la tarea: está en cuartos de final de la Copa)



Esas batallas han tenido como protagonista a Neymar, la estrella de Brasil y del PSG, y se originaron en una acción de aquel partido del 4 de julio de 2014 en Fortaleza: un rodillazo de Camilo Zúñiga en la espalda del astro brasileño que lo sacó del resto de la Copa del Mundo.



El problema fue que, sin Neymar, Brasil se cayó a pedazos: Alemania lo goleó 1-7 en semifinales y, luego, Holanda le ganó 0-3 y lo sacó del podio del Mundial.



“Yo sabía que si se me giraba en ese contragolpe, chao, no lo cogía ninguno. Era un tiro de esquina, rebote; si se me gira el balón, pasa y no lo vuelvo a coger. Pero nunca fue con la intención, no lo dañé. Si iba a dañarlo, iba abajo, no sé”, recordó Zúñiga sobre el incidente, en una charla con Gol Caracol el año pasado.



(Le puede interesar: Vuelven los rumores de división en la Dimayor)



Los dos jugadores limaron asperezas por teléfono y poco después del Mundial, el 5 de septiembre de 2014, se encontraron de nuevo en un amistoso entre Brasil y Colombia, en Miami, en el que Zúñiga fue el capitán colombiano, y Neymar, el brasileño.

Facebook Twitter Linkedin

El incidente al final del partido entre Colombia y Brasil, en la Copa América de 2015: Carlos Bacca (17) empuja a Neymar. Foto: AFP - Archivo EL TIEMPO



Todo iba bien hasta que Juan Guillermo Cuadrado le hizo una fuerte entrada al ‘10’ brasileño y terminó expulsado por doble amonestación. Y hasta allí duró la concentración de Colombia, que perdió 1-0, con un gol de tiro libre de Neymar.



Pero ese partido fue una fiesta infantil al lado del duelo entre Brasil y Colombia en la Copa América de Chile, en 2015, que terminó en una gresca. Neymar, durante el partido le pegó varias veces a Zúñiga. Al final del juego, que Colombia ganó 1-0, se armó la pelea.



(Además: Quindío dio un buen paso hacia la A: venció a Cortuluá)



Neymar le metió un cabezazo a Jeison Murillo, el autor del gol colombiano. Y Carlos Bacca le metió un empujón al brasileño. Luego, Pablo Armero le dio un balonazo. De nuevo sin Neymar, sancionado, Brasil no llegó lejos: Paraguay lo sacó en cuartos de final.



Neymar se desquitó, en la cancha, sacando a Colombia en cuartos de final de los Olímpicos de Río 2016 (Brasil ganó 2-0 y ‘Ney’ marcó de tiro libre), y le volvió a anotar en la eliminatoria para Rusia 2018, en Manaos. El ‘10’ no jugó la Copa América hace dos años y Brasil no se cruzó con Colombia. Ahora volverán a verse las caras. Zúñiga ya no está...



DEPORTES