El limbo de James, en medio de la especulación sobre su futuro

Que de blanco, que de azul, que de rojiblanco, que allí, que allá, que espere... Resulta sorprendente que James Rodríguez esté en ese tejemaneje, en esta situación de incertidumbre sin saber dónde es que va a jugar cuando termine sus vacaciones, como si no fuera el jugador que es, como si no fuera el 10 de la Selección, como si no fuera James.

El martes, el presidente de Nápoles, Aurelio de Laurentiis, dijo que solo lo quiere en préstamo. El presidente del Atlético, Enrique Cerezo, dijo que es un gran jugador pero que hay “mucho trecho” para que llegue a su equipo. Y, ahora, los diarios As y Marca de España dicen que hay una ventanita para que el jugador se quede en el Real Madrid, al que tendrá que presentarse el 29 de julio si no hay novedad. Depende, dice As, de lo que pase con Isco, si lo venden.



Todo es una cadena de la habitual jugada del mercado, de los intereses, de quién saca provecho del futbolista, que está en un inesperado limbo. Nápoles lo quiere, claro, pero sin pagar; lo quiere en préstamo porque, dice su presidente, tiene otras prioridades, como un delantero que le asegure goles. Es más, dijo que si lo ponen a elegir entre James y un goleador, pagará por el goleador. El tema Nápoles parece quedar en el congelador, bajo cero. La presión del Nápoles al menos ha sido directa, frontal, sin crear falsas expectativas que ya se habían creado. Porque hasta la Copa América de Brasil parecía un hecho que James se pondría la 10 del Nápoles.



El Atlético de Madrid no reconoce el interés real por el jugador. La diferencia es que Atlético tiene el capital para invertir por James, pero para concretarlo debe pasar por la siempre espinosa negociación con su archirrival, Real Madrid. Cerezo se mostró negativo con esa opción, pero es que no se debe olvidar que esta es una negociación y el que manifiesta abiertamente un interés, pierde. Se trata de un tema de números, de prudencia y especulación, y en eso es un zar al agente de James, Jorge Mendes, quien sabe mantener esas disputas marcadas por un euro de más o un euro menos.



Y si Nápoles no los pone, y si Atlético no se anima, y si el Real Madrid no baja sus pretensiones (se hablaba de 42 millones de euros y ya se menciona que serían 50), a James le tocará regresar a la casa blanca. Y es ‘le tocará’ porque hoy no sería lo más conveniente. James siempre tuvo el deseo de revancha en el Madrid: regresar y dejar un punto alto. Pero, cuando Zinedne Zidane volvió, esas ilusiones quedaron limitadas. Así que volver al Madrid no debe ser hoy la noticia más esperada si lo que quiere es jugar, jugar siempre.



Hay tiempo en el mercado de fichajes, pero James necesita certezas, necesita saber adónde debe llegar y a qué club se debe adaptar.



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET