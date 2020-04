¡Ojo a los cambios! Estas son las reglas del fútbol que se modificaron

En la reunión que se realizó el 28 de febrero, en Irlanda del Norte, la International Football Association Board (Ifab) determinó modificaciones en las reglas del juego para la temporada 2020-21. Las mismas debían entrar en vigencia el próximo 1° de junio, pero la suspensión de la mayoría de los campeonatos, debido a la pandemia mundial de Covid-19, empujó a que las asociaciones miembros puedan optar por finalizar los torneos con el actual reglamento y posponer los cambios para el nuevo calendario. La circular de la Asamblea General Anual N°134 abordó retoques en las infracciones por mano, además de los lanzamientos y la tanda de penales; el funcionamiento de los Árbitros Asistentes de Video (VAR), también sufrió modificaciones.

Infracción por mano

En el caso de que el atacante toque el balón con la mano de manera fortuita, únicamente conllevará sanción si la jugada acaba inmediatamente en gol o en una ocasión manifiesta de gol a favor del atacante o su equipo. Por ejemplo, si tras tocar con la mano la pelota, este se desplaza a una distancia muy corta o se dan muy pocos pases.



Con el fin de determinar con claridad la infracción por mano, se estableció que límite del brazo en el punto inferior de la axila.

Lanzamiento y tanda de penales

Si el arquero infringiera las Reglas de Juego, pero la pelota no entrara al arco o rebotara en los postes o el travesaño, no se repetirá el lanzamiento a menos que la infracción del guardavalla influyera claramente en el ejecutor.



En el caso de que se sancionará al arquero y se repitiera la ejecución, se advertirá al guardavalla por una primera infracción [durante el partido o en la tanda de penales] y se le amonestará [con tarjeta amarilla] en el caso de cometer más infracciones.



Las tarjetas amarillas mostradas durante el partido, incluida la prórroga, no se tendrán en cuenta en la tanda de penales. Si se le mostraran a un mismo jugador dos tarjetas amarillas, una durante el partido y otra en la tanda de penales, constarán en el acta arbitral como dos tarjetas y no como una expulsión [tarjeta roja].



En el caso de que el arquero y ejecutor de un tiro penal infringieran las Reglas del Juego al mismo tiempo -adelantamiento del guardavalla y amago del lanzador-, se sancionará al ejecutor.

Cambios en el uso del VAR

Si el incidente que se vaya a revisar es susceptible de consideraciones subjetivas, el árbitro revisará en el monitor y analizará las repeticiones en el área de revisión. Si las sugerencias del VAR se refieren a un erro claro, obvio y manifiesto o a un incidente grave inadvertido, desde la cabina le podrán indicar al árbitro claramente cuál fue el hecho objetivo y se podrá aconsejar la decisión que debería tomar, aunque siempre es el juez principal el que adoptará la resolución del hecho que fue informado.



También se reiteró que no se debe permitir escuchar públicamente las conversaciones entre los árbitros y la cabina durante la revisión de una jugada y que se capacite a los árbitros para que sean claros en las decisiones que se toman y en las razones que llevaron a adoptar la medida.



