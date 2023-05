El París Saint-Germain dio este martes un golpe sobre la mesa al suspender a su superestrella ​por un viaje no autorizado a Arabia Saudita, abriendo asimismo un procedimiento disciplinario contra el Balón de Oro, cada vez más cerca de una salida a final de temporada.

El divorcio parece casi definitivo entre el argentino de 35 años y el club parisino: con un contrato que expira en junio, el campeón del mundo será apartado "varios días", según una fuente conocedora del dosier, y su futuro parece que deberá escribirse lejos de la capital francesa.

Más sanciones

"El año opcional presente en su contrato no será pues ejecutado", llega a asegurar el periódico L'Equipe.



"No puede entrenar, no puede jugar y no recibirá su salario durante el tiempo del procedimiento disciplinario", prosiguió la fuente cercana al dosier, rechazando sin embargo concretar la duración de su suspensión. Según varios medios como RMC y L'Equipe estaría fijada en dos semanas.



Otra fuente próxima del club indicó que la dirección "probablemente" suspenderá a Messi durante dos semanas, añadiendo que "nadie está por encima de la institución".

Messi anota con PSG. Foto: EFE



El motivo, un viaje exprés a Arabia Saudita realizado estas últimas horas por el delantero argentino, que se fue después de la derrota del domingo contra el Lorient en Ligue 1 (3-1) y que se perdió el entrenamiento del PSG del lunes.

No ha sido el único

En 2019, Neymar negociaba su regreso al Barcelona y no se presentó al PSG, por lo que lo multaron con 375.000 euros.



Kylian Mbappé, el 2019, llegó tarde a una charla con el DT, Thomas Tuchel, fue multado con 180.000 euros.



