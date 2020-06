Once frases sonoras de la carrera de Juan Manuel Lillo

En su paso por el fútbol, el español Juan Manuel Lillo se ha destacado más por sus frases que por los títulos obtenidos. Lillo pasó, sin gran suceso, por Millonarios y Atlético Nacional.

Lillo vuelve a ser noticia ahora porque será asistente de Josep Guardiola en el Manchester City. Pep siempre consideró a Lillo uno de sus mentores. Acá, una recopilación de algunas frases célebres.



"Yo no vine a podar un árbol sino a intentar plantar otro": en su paso por Nacional, cuando le preguntaron por la continuidad del trabajo de Reinaldo Rueda.



: “Prefiero perder un partido 5-0 que cinco partidos 1-0”: frase de Lillo como DT de Millonarios, tras perder 5-0 con Nacional.



“Yo vengo aquí porque no tengo más remedio, antes y después, pero el que mucho habla, mucho erra. Lo mejor es trabajar y callar”: en su paso por Millonarios.



- "Los entrenadores somos mucha verborrea, cuanto menos hablemos es mucho mejor”: en su paso por Nacional.



- "Iniesta representa el todo y Messi la parte. Messi necesita más a Andrés que Andrés a Messi", antes de enfrentarse al Barcelona con el Almería.



- "Tuve un jugador internacional que me decía: 'Cuando vengo al entrenamiento te odio porque no me pones; cuando me marcho, te quiero por lo que he aprendido".

- "El móvil (celular) es una maravillosa aportación. Te aleja del que está cerca y te acerca del que está lejos".



- "Tengo claro por qué nos echan a los técnicos: por perder. Lo que aún no sé es por qué nos contratan. Es un misterio, como el de la Coca-Cola".



- "Pep y yo intentamos lo mismo: conseguir superioridades a partir de la posición. ¿De qué sirve jugar entre líneas si no es para eliminar a rivales?".



- "El fútbol no es ofensivo ni defensivo. El reglamento solo dice que hay que marcar más goles para ganar. Y nosotros hemos decidido no llevarle la contraria. Por eso partimos del balón, porque sin él no se puede hacer goles".



- "¿Qué hubiese sido de no haberme dedicado al fútbol? Me estás pidiendo que te diga lo que hubiese sido si no hubiese sido lo que no he querido ser..."-