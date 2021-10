David Ospina y las atajadas que ilusionan a la Selección Colombia 

La Selección Colombia terminó la triple jornada de la eliminatoria al Mundial de Catar metida en la zona de clasificación directa, luego de tres empates muy luchados y sufridos. En esos partidos, con niveles altos y bajos, hubo un jugador que se destacó por encima de todos, el portero David Ospina.



El equipo nacional empató con Uruguay en Montevideo, luego igualó con Brasil en Barranquilla, y después quedó cero a cero con Ecuador, en el Metropolitano.



Colombia sacó el arco en ceros en esos tres partidos, y eso le sirve en su lucha en la tabla, por el tema de los goles en contra.

Las atajadas de Ospina han sido claves

En esos partidos, y como ya es habitual, Ospina se vistió de héroe para salvar el arco colombiano una y otra vez.



En Montevideo, el arquero dejó atajadas memorables, poniendo el cerrojo en su arco y diciéndole que no a Uruguay, como en ese remate de Luis Suárez directo aun ángulo, o un disparo que tras un tiro de esquina sacó casi de la línea, en una actuación felina.



Luego, contra Brasil, Ospina volvió a salir como figura del partido. Esa vez el portero mostró toda su agilidad para evitar la caída de su arco, tanto así que al final del partido el DT Tite se le acercó para felicitarlo por su rendimiento.



Contra Ecuador no fue la excepción y arrancando el partido tuvo otra de sus atajadotas, salvando el arco nacional.



Ospina y su presente en Italia

Mateus Uribe y David Ospina Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Como si fuera poco, Ospina también vive gran momento en su club, el Nápoles de Italia, donde es pieza fundamental del equipo, que cumple gran campaña en la Serie A.



El arquero Colombiano viajó de Barranquilla a Italia tras jugar la eliminatoria y de inmediato asumió la titularidad el fin de semana en el partido contra Torino, que terminó con victoria napolitana, 1-0.



El club italiano, de hecho, en sus redes sociales ha destacado la labor que cumple Ospina y su gran momento actual.



Ahora el portero se alista para regresar a la Selección en noviembre, cuando se jugarán los partidos contra Brasil y Paraguay.



