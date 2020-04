Ligas virtuales, a cubrir la ausencia del deporte

La ausencia del deporte por causa de la pandemia del covid-19 ha hecho migrar la afición a dos corrientes. Una, la nostálgica, la de recordar momentos de otras épocas, viejos partidos, emociones de otras épocas.

Pero hay ahora otra corriente, una que no para, una que sigue viviendo por figuras y colores, pero en otras plataformas, las de los juegos de video. Si bien ya hace varios años las ligas virtuales existen y tienen su propia estructura, ahora toman un nuevo impulso.



La semana pasada fue noticia la victoria de James Rodríguez en la ‘Champlay’, un torneo de Fifa 20 organizado por el argentino Paulo Dybala, curiosamente, su rival en la final.



(En otras noticias: James se reta con David Ospina para un duelo único)



Este fin de semana comenzó la eLiga Dimayor, con participación de un representante de cada equipo del FPC (sin contar con Pereira y Boyacá Chicó, que ascendieron este año, y sumando a Huila y Unión Magdalena, que estaban en la A cuando se lanzó el juego). En México también se desarrolla un campeonato similar.



Los que ya trabajan con los juegos virtuales esperaban hace rato una migración hacia esa vía. “Los e-Sports siempre han sido un deporte, un ecosistema- Hay clubes, jugadores, contratos, patrocinios. Es algo novedoso que el deporte tradicional, el fútbol, baloncesto, la Nascar, se comiencen a unir, pero es un paso que sí o sí tenía que darse”, le dijo a EL TIEMPO Juan José Moreno, PR & Comms de Riot Games para Latinoamérica.

Es algo novedoso que el deporte tradicional, el fútbol, baloncesto, la Nascar, se comiencen a unir, pero es un paso que sí o sí tenía que darse FACEBOOK

TWITTER



Para Moreno, la llegada de los e-Sports es un acercamiento del deporte tradicional hacia las nuevas audiencias. “Las personas mayores de 25 estamos interesados todavía en el deporte, pero la generación nueva, la que va a alimentar el ecosistema alrededor de la Fifa y los torneos locales, esa gente ya no ve HBO u otros canales en TV por cable, sino en plataformas de streaming. Y hay muchos que ya no ven el deporte, sino que lo juegan. Esta pandemia ha hecho que ese avance evolucionara más rápido de lo esperado. La proyección que teníamos era que en cinco años íbamos a llegar a esto”.

Por la audiencia de TV

Varios canales le han apostado a transmitir estos torneos en época de cuarentena. TyC Sports transmitió la ‘Champlay’, Win Sports empezó a emitir la eLiga Dimayor y Claro Sports emite la eLiga MX.



“A mí me parece que como solución está bien. Hay que buscar una forma de que el negocio siga, para el fútbol desapareció el negocio, uno de los mejor montados del mundo. Entonces juntar la pasión del fútbol con la pasión del videojuego responde a la época actual, poder mantener la base”, opinó el crítico de televisión Ómar Rincón.

Hay que buscar una forma de que el negocio siga, para el fútbol desapareció el negocio, uno de los mejor montados del mundo. FACEBOOK

TWITTER



“Los que no son amantes de este tipo de juegos se pierden un poco, pero esto tendrá que reinventarse de muchas más maneras. En el fondo, esto le está diciendo a la gente del fútbol que la explotación de los jugadores en la cancha ya no da más, que tiene que buscar otras alternativas. El mensaje es que los futbolistas tienen que ser más humildes y los directivos tienen que cuidar a los jugadores y dejar de explotarlos”, agregó Rincón.



Ese encuentro de dos mundos puede ser también un símbolo de unión. “En Chile, la Universidad de Chile, que es uno de los equipos más populares de ese país, tiene al campeón de Suramérica, que juega en Fifa para Play Station, y tiene equipo en la liga profesional en la League of Legends. Eso une al fan tradicional y al fan nuevo. El papá que ha sido hincha de la ‘U’ ve a su hijo de 14 años que es fan del equipo de League of Legends. Son puntos de convergencia de su afición, no tanto por el deporte sino por lo que el equipo le ofrece a la gente”, aseguró Navarro.



Otro punto de convergencia al que le han apostado algunas ligas es incluir a deportistas profesionales en los torneos de videojuegos. A algunos los tomó un poco por sorpresa.

Testimonio



El guatemalteco Ricardo Jerez, el jugador con más partidos disputados con Alianza Petrolera, es el representante de su club en la eLiga Dimayor. En el debut perdió por goleada contra Equidad.



“Al comienzo sentí nervios. No soy experto en eso ni juego seguido. No sabía contra quién me iba a enfrentar”, contó Jerez.



“Eso requiere dedicación. A mi hijo grande le tengo instalado el Nintendo. Yo tenía la Play en la caja, guardado hace dos años. La semana pasada me llamó el gerente de Alianza Petrolera, que yo iba a jugar el torneo de Dimayor. El último juego que había comprado era Fifa 17, más porque salía yo, como recuerdo. Tuve que comprar el Fifa 20, el PS Plus para poder jugar en línea, y luego jugué dos partidos para prepararme para el duelo contra Cristian Bonilla”, agregó.

Cristian Bonilla goleó 6-0 a Ricardo Jerez en el comienzo de la eLiga Dimayor. Foto: Tomada de Win Sports

Jerez habló de las diferencias entre el juego real y lo que puede aplicar en un torneo virtual. “Tú puedes tener las ideas, sabes los movimientos dentro del campo, pero en el juego de video es mucho más difícil porque no puede manejar a todos los jugadores al mismo tiempo. Pero si tienes las ideas claras de cómo practicar, defender, y le puedes dedicar tiempo a esto, pues te va mejor”, agregó el guatemalteco.



Navarro considera que acercar a los jugadores profesionales a los torneos de videojuegos es beneficioso para todos. “James lo ha dicho muchas veces: practicaba las jugadas del Play en la vida real. El jugar videojuegos hace parte de su vida común y corriente. La mayoría de personas por debajo de los 30 años ocupan una buena parte del tiempo libre en los videojuegos, y superan ya al cine o a la televisión”, explicó.



“Cualquier persona menor de 40 años es nativa digital: nos reuníamos a jugar Fifa, PES. En España, hace como un mes, hicieron un torneo con jugadores del Real Madrid: allá fueron y dijeron que era sencillo. Es algo normal, mezcla la pasión de la persona con la del jugador de fútbol que tiene el estatus de superdeportista. Fabricio Oberto, el basquetbolista, no solo juega:fundó un equipo de e-Sports. Eso es muy inteligente, le hablan a la próxima generación, saben para dónde van”, dijo Navarro.



El fútbol real no tiene, por ahora, fecha de regreso. Mientras no esté, el deporte virtual hace su aporte para cubrir la ausencia de la actividad profesional.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc