'Idiotas', la dura portada que critica a dos futbolistas ingleses

El anuncio que el lunes hizo el DT de la selección inglesa Gareth Southgate fue tajante: excluyó al mediocampista ofensivo Phil Foden y al delantero Mason Greenwood para el partido de este martes contra Dinamarca, por la Nations League, debido a que ambos violaron las medidas contra el coronavirus. Pero todo el episodio estuvo rodeado por el escándalo.

"Desafortunadamente me enteré de que dos chicos han violado las directrices de la burbuja (destinada a aislar el grupo como protección contra la covid-19)", explicó Southgate en una rueda de prensa sobre Foden y Greenwood, que debutaron con la selección mayor inglesa el sábado. "Rápidamente hemos decidido que no podían tener contacto con el resto del grupo, que no irían al entrenamiento y que tenían que volver a Inglaterra de manera separada", añadió.



Según la prensa islandesa, tras el partido ganado por Inglaterra (1-0) el sábado en Reykjavík, los dos jugadores de Manchester, Foden (City) y Greenwood (United), recibieron la visita de dos modelos islandesas en el hotel del equipo. Incluso, las imágenes de los dos jugadores, tomadas por Lara Clausen y Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir, circularon por las redes sociales. Además, otros medios filtraron las conversaciones entre las chicas y los futbolistas.



En esta línea, Southgate agregó que el encuentro entre las chicas y sus jugadores, de 18 y 20 años, tuvo lugar fuera de la zona del hotel y que "nadie tuvo contacto con los futbolistas, ni en el desayuno ni en el entrenamiento".



Ahora, Foden rompió el silencio a través de un comunicado en su perfil de Twitter para pedirles disculpas tanto a su entrenador Gareth Southgate, como a sus compañeros, los aficionados, el Manchester City y su familia.



"Cuando fui convocado por Southgate para estos partidos, mi primera reacción fue de un inmenso orgullo. Ponerme esta camiseta en mi debut con la selección absoluta de Inglaterra fue un auténtico privilegio. Soy un joven jugador con mucho por aprender, pero soy consciente de la gran responsabilidad que tengo de representar a este nivel al Manchester City y a Inglaterra", se lamentó.

Los diarios ingleses, durísimos

Los medios gráficos de Inglaterra fueron durísimos con la falta que cometieron Foden y Greenwood. "Ustedes, chicos estúpidos", señaló el Daily Mirror. "Tonto y retonto", tituló Star Sport. "Idiotas", marcó el Daily Express.

