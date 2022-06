En redes sociales se viralizó recientemente una imagen de un hombre de perfil en la tribuna de un estadio argentino. Lo que rápidamente llamó la atención de las personas fue el gran parecido de esa persona con el fallecido futbolista Diego Armando Maradona.



Transcurría un partido por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol entre Gimansia y Patronato cuando una de las cámaras que transmitía el encuentro enfocó a un hincha que parecía estar mirando algo a sus espaldas y tenía una contextura física similar a la de Maradona.

La imagen empezó a circular inmediatamente en redes sociales, donde usuarios reaccionaron con comentarios como: “¿Soy el único que lo ve?”, “Fua, el Diego”, “Elijo creer”, “¡El Diegote!”.

¿Soy el único que lo ve? pic.twitter.com/xy01bWXXgO — Valentín Torres Erwerle ✍️🎙️ (@TorresErwerle) June 11, 2022

A pesar de que muchas personas estuvieron de acuerdo con el parecido del hombre con Maradona e incluso algunas aseguraban que se trataba del futbolista y mencionaban teorías de que seguiría con vida, otras pidieron respeto a su memoria.



“Basta, amigo, superemos esto, él nos mira de arriba”, “Déjalo descansar en paz, papu, de nada sirve lucrar con él”, “Si estás subido de peso y usás gorra durante un partido de fútbol, y da la casualidad que te sacan una foto, felicidades, sos el Diego manifestándote en la tierra”, escribieron algunas personas.



Copa de la Liga Profesional 2022

No es la primera vez que en un estadio de fútbol se capturan fotos de personas parecidas físicamente a Maradona y suscitan teorías que ponen en duda su fallecimiento. Uno de estos casos se dio en la final de la Copa de la Liga Profesional 2022 que disputaron Boca Juniors y Tigre, donde fotografiaron en la tribuna a un hombre vestido con la camiseta de Boca y que impactó por su parecido.

Hoy estaba esta persona a unos metros mío en el Kempes. Me gusta pensar que el diez de alguna manera se las ingenia para estar presente, de la forma en que sea. pic.twitter.com/yyqeFsS2lR — Juan Sebastian (@Juanchosvm) May 22, 2022

Finalíssima 2022

Algo similar ocurrió durante la Finalíssima que se jugó en Wembley, Inglaterra, entre Argentina e Italia. Se trata de una fotografía compartida originalmente por la fotógrafa española Sara Arribó en su cuenta de Twitter, la cual se viralizó rápidamente por mostrar en la tribuna a un hombre muy similar a Maradona.

No voy a decir lo que veo. Véanlo ustedes. Yo solo elijo creer. pic.twitter.com/QA9DA1OzFs — Según vo' (@4sinproyeccion) June 8, 2022

En una entrevista con el diario argentino La Nación, la fotógrafa explicó que ella no había notado el parecido del hombre en la tribuna con Maradona cuando compartió la foto. "Cuando lo publiqué en Twitter ya era de noche en Barcelona y cuando me levanté, agarré el celular y tenía como 5 mil notificaciones, no entendía nada. Empecé a ver los comentarios y alguien vio a Maradona, por dentro me dije: ‘Pero no puede ser’, le hice zoom a la imagen y vi al hombre de la gorra”.



