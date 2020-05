Sudor y guantes de arquero, dudas médicas a la Premier para volver

Mientras las diferentes ligas del mundo comienzan a anunciar el regreso de las competiciones de fútbol, en Inglaterra aún miran al detalle cada caso de protocolos de seguridad para evitar cualquier tipo de contagio en los clubes. La Liga Premier aún es muy celosa con esa posibilidad de volver a las canchas.

Han pasado horas y horas revisando todos esos protocolos sanitarios los doctores de los 20 clubes de la Premier League y de esta forma realizaron una carta, a la que tuvo acceso a The Athletic, con una lista de hasta 100 interrogantes al asesor médico de la competición, Mark Gillett, y al director de fútbol, Richard Garlick, sobre las posibilidades de contagio.



De las preguntas más interesantes que se hacen es si el sudor de los jugadores o los guantes de los arqueros pueden ser vía de transmisión del coronavirus. “¿Debemos aconsejarles que usen debajo guantes médicos?”, se preguntan los galenos. Además, si jugadores de raza negra o asiáticos son más dados al contagio.



Pero no todos son interrogantes, sino alertas en cuanto al posible incumplimiento por parte de los clubes con los protocolos y a la capacidad de los servicios de emergencia para poder atender algún tipo de caso positivo en los entrenamientos.



“Hay mucha presión sobre los equipos médicos para tranquilizar a los jugadores sobre algo de lo que no estamos seguros (…) Como doctores, ¿cómo podemos aprobar las pautas cuando existe riesgo de muerte?”, afirman en el documento.



Al final de la carta, hacen un énfasis en la salud mental de los equipos médicos, quienes tienen la preocupación de tener en sus manos la vida de los futbolistas y todos los actores que de ahí se desprenden. “¿La Premier ha pensado en el estrés que les causará?

Es probable que sea uno de los grupos con mayor riesgo de terminar infectados por la covid-19, ya que tendrán muchos contactos cercanos de forma regular”, concluyen.



