Colombia aún puede clasificar a los Olímpicos en fútbol: las opciones

Colombia no le pudo encontrar nunca la medida a Argentina. La de este jueves en Bucaramanga fue la tercera derrota frente al mismo rival, una en partido amistoso y las otras dos, en pleno Preolímpico, tanto en la fase de grupos como en el cuadrangular final.

Sin embargo, el empate 1-1 entre Brasil y Uruguay mantiene vivo a Colombia en el torneo. Argentina, con seis puntos, ya se aseguró el título y el primer cupo a Tokio 2020. La segunda casilla se definirá este domingo.



A primera hora (6 p. m.), Colombia se enfrentará a Uruguay, y en el partido de fondo (8:30 p. m.), jugarán Argentina y Brasil.



Colombia no depende de sí misma para clasificar a los Juegos Olímpicos. La única combinación que le sirve es ganarle a Uruguay y que Brasil no derrote a Argentina. Cabe recordar que Brasil tiene dos puntos y que uruguayos y colombianos apenas han sumado un punto.



El empate no le sirve a Colombia, pero a Uruguay sí. ¿Por qué? Porque los celestes marcaron un gol más en el cuadrangular final (tres, contra dos de Colombia). Por esta razón, si igualan, podrían clasificar si Argentina derrota por dos o más goles a Brasil.



Brasil, en cambio, depende de sí mismo. Si gana o empata estará en Tokio. Además, cuenta con la ventaja de jugar conociendo el resultado del primer partido.



Colombia no pudo con Argentina. Sin embargo, el punto que le sacó a Brasil es el que todavía lo tiene con vida en el Preolímpico. A ganar y a esperar...



José Orlando Ascencio

Enviado especial de EL TIEMPO

Bucaramanga

@josasc