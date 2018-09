Las frases más duras de Pékerman en su adiós a la Selección

1. Los motivos de la salida no lo voy a decir y menos a la cadena de ustedes, pero yo los quiero a todos, espero que se les aclaren las ideas, eso lo hablamos con la gente y como lo dijo el presidente, no hubo ningún tipo de condicionamiento y lamento todo el tiempo que han perdido hablando de muchas cosas, porque le han hecho mucho daño a la Selección. Y si uno quiere que las cosas vayan bien hay que trabajar juntos, como lo dije en el 2012 cuando llegué. Y muchos de ustedes hace 16 años que no han podido ir a un mundial y van a mejorar en su trabajo, van a tener nuevas ofertas de trabajo, va a haber nuevos canales, habrá actividad para todos. Se los digo, apoyen a la Selección.

2. La dirigencia tiene que tomar sus decisiones, igual que nosotros. No nos podemos equivocar y confundir los roles. Hay que mirar hacia adelante, ver qué es lo mejor con argumentos y base, que el margen de error sea el menor.



3. Siempre he tenido una conducta en mis actos. Yo no me ofrezco a ningún lado. No voy a ningún lado hasta que finalice mi trabajo. Espero que se acabe mi contrato para ver cuál es el rumbo que se va a tomar. No empiezo a hablar con otras selecciones. Mi asistente no atiende a nadie, porque le corto la mano. Tengo un respeto por el lugar en donde estoy único. Vivo en Colombia permanentemente. Me han puesto en todos los lugares del mundo y nunca salí de acá después del Mundial. Estuve cuatro días nada más por fuera, pero me han puesto en muchas partes. La cantidad de mentiras y barbaridades que han dicho, pocos países hacen esas cosas. La verdad es una decepción muy grande.



4. Cómo puedo estar pensando en qué voy a hacer si yo no duermo desde que terminó el Mundial. Solamente esperando qué iba a hacer Colombia. ¿Cómo puedo estar pensando en qué voy a hacer? Yo sé que tengo a mi amada esposa y mis amadas hijas, que no las veo, a mis nietos, que no los veo. En este proceso perdí a mi madre, perdí a mi hermano y no pude verlo, no pude estar en esos momentos críticos. Y ahí sí que me matan y casi no puedo continuar y siempre el compromiso está primero.



