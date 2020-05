El mejor Brasil de la historia no fue siempre indiscutido

A @folha de 25/5/1970 destacava a vitória da Seleção sobre o Irapuato por 3 a 0 no último amistoso antes da Copa. Gols de P. César, Roberto e Rivelino. Em Quito, a Inglaterra, adversária de grupo do Brasil, batera o Equador por 2 a 0. "Brasil'70: The Dream Team". Em breve. pic.twitter.com/PHfb5AKAbV