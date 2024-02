Las claves del Mundial 2026... (Último Tango)

Nace una nueva era mundialista, un antes y un después. Habrá muchos cambios, todo ha sido ampliado. Cada vez hay menos 'cracks', pero más y más competencias, partidos y viajes. Y los torneos que ya estaban se agrandan. Ejemplo: para jugar la Supercopa de España se enfrentaban el campeón de la liga y el de la Copa del Rey a partido único, ahora se disputa en un cuadrangular en Arabia Saudita.

La Copa Toyota/Copa Intercontinental era una especie de Mundial de Clubes a un solo enfrentamiento en Japón, a partir de 2025 lo jugarán 32 equipos y abarcará 64 partidos. La Copa Libertadores nació en 1960 con 13 cotejos, la actual se compone de 155. A ello deben añadirse los nuevos campeonatos y copas que se han creado. Todo ha crecido exponencialmente, aunque el año sigue teniendo doce meses.



El Mundial de 1970 contó con Beckenbauer, Müller, Uwe Seeler, Pelé, Tostão, Jairzinho, Gerson, Rivelino, Gigi Riva, Mazzola, Gianni Rivera, Teófilo Cubillas, Sotil, Chumpitaz, Bobby Charlton, Bobby Moore, Gordon Banks, Mazurkiewicz, Pedro Rocha, Lev Yashin... Muchas estrellas. Y eran 16 selecciones.



Ahora serán 48 y apenas podemos calificar de tales a Mbappé, Haaland (si va, porque no clasifica seguido con Noruega), Bellingham... Hay escasez de luminarias. Por eso, millones hacen fuerza para que estén Messi y Cristiano Ronaldo, pero uno tendrá 39 años y el otro 41. Leo ha dicho que Catar 2022 fue su última Copa del Mundo.



Bien, finalmente, la Fifa dio las claves para entender el torneo que se jugará en América del Norte. Lo más importante: fue definida la forma de disputa. Serán 48 equipos distribuidos en 12 grupos de 4 cada uno. Primero y segundo de cada zona más los 8 mejores terceros clasificarán a dieciseisavos de final. Esta es una instancia nueva que se crea, y hará que el campeón deba jugar 8 partidos en lugar de 7, como hasta ahora, por lo que habrá que tener suerte con las lesiones y cuidarse de las suspensiones.

Fifa y Copa del Mundo. Foto: AFP y EFE

A partir de dieciseisavos hasta la final serán enfrentamientos eliminatorios. Lo curioso es que un equipo podría ser campeón sin ganar ninguno de sus ocho partidos. ¿Cómo? Se podría ser tercero de grupo con tres empates y luego ir avanzando con más empates y victorias por penales.



También fue dado a conocer el calendario. La pelota comenzará a rodar el jueves 11 de junio y el pitazo final del Mundial será el domingo 19 de julio. Los 39 días de desarrollo harán que las ligas de todo el mundo se paralicen por largo tiempo, pues primero los clubes deben ceder a los jugadores con veinte días de antelación y luego tendrán sus vacaciones. De esos 39 días, en 34 habrá futbol, solo en cinco se descansará.



Se perderá por completo la característica de Catar 2022, que reunió a las 32 selecciones y a los millones de hinchas en una sola urbe: Doha. Eso generó un clima maravilloso, irrepetible. Uno se encontraba en la calle, en el metro, en los bares, en los estadios con los visitantes de todo el mundo. La atmósfera era fantástica. En el caso de Canadá, Estados Unidos y México las distancias son enormes, generando incomodidad y gastos inasumibles para los aficionados, además de cansancio para los equipos, como pasó en el Mundial 94. Para mitigar en parte los traslados, la Fifa dividió el mapa del torneo en tres zonas geográficas para mover lo menos posible a los participantes.



Gianni Infantino, presidente de la Fifa. Foto: EFE y AFP

Como novedad histórica, una ciudad y un estadio albergarán por tercera vez el partido inaugural: son México y el Azteca, que ya levantaron el telón en 1970 (México 0 - Unión Soviética 0, partido aburridísimo) y 1986 (Bulgaria 1 - Italia 1). También se dio a conocer el escenario de la final: el Metlife Stadium de Nueva Jersey. El Metlife sustituyó al célebre Giants Stadium, donde jugaba el Cosmos en tiempos de Pelé y Beckenbauer. El de los Gigantes fue demolido y en lo que era su playa de estacionamiento se edificó el nuevo, inaugurado en 2010.



No obstante, para el Mundial el Metlife deberá ceder su nombre, pues Fifa no permite lo que llama “publicidades parasitarias”. Lo mismo ocurrirá en México. El Azteca seguirá llamándose Azteca, pero el estadio Akron, de Guadalajara, y el BBVA, de Monterrey, no podrán utilizar esa denominación entre junio y julio de 2026.



“La publicidad parasitaria se puede definir como la actividad mercadotécnica no autorizada que busca sacar ventaja del gran interés y de la popularidad de un evento a través de vínculos comerciales, o también como la búsqueda de publicidad sin la autorización del organizador del evento”, explica la Fifa en su página de internet.



Es por ello que todas las marcas que puedan aparecer “de fondo” durante el evento deberán ocultarse. “La publicidad parasitaria trata de aprovecharse del fondo de comercio y la buena imagen de los torneos de la Fifa, sin contribuir a su organización”, explican.

“Se creía que el partido definitorio sería en Dallas: buena ubicación geográfica y estadio techado, que es el tema clave porque en julio en Nueva York o bien puede llover fuerte o haber un calor intolerable. Eso generó cierta polémica”, comenta José Luis Pierrend, colega peruano residente en Arizona. No obstante, Dallas recibió un premio gordo: será la subsede con mayor cantidad de compromisos: nueve.



Estados Unidos hospedará 78 cotejos del certamen, México 13 y Canadá otros 13. Los tres ya están clasificados como anfitriones. Podrían quedar eliminados en la fase de grupos, pero jugarán al menos tres encuentros ante su público. Toda la información de la Copa 2026 fue difundida por Fifa en un evento realizado en Miami, liderado por Gianni Infantino y al que asistieron Mario Kempes, Cafú, Teófilo Cubillas y otras estrellas futbolísticas.



“No obstante, la prensa aquí en Estados Unidos no le dio mayor cobertura. Fue la semana previa al Super Bowl y no se habló de otra cosa”, agrega Pierrend. “No fue un buen momento para hacer este anuncio días antes del Super Bowl, los medios casi lo ignoraron. Aquí todo el mundo sigue revolucionado por Messi, la gente usa su camiseta y a muchos les parece increíble que viva aquí, eso ayuda a que el fútbol esté presente, pero en el resto del país pasó inadvertido el tema del Mundial”, corrobora Johani Ponce, periodista venezolana radicada en Miami.

En México la noticia del reparto de partidos fue agridulce. “Por un lado, los medios exhibieron orgullo porque el Azteca recibirá por tercera vez la inauguración de un Mundial, pero por el otro hubo sabor a poco con los trece partidos que Estados Unidos ‘le deja tener’ a México. Igual, hay conciencia plena de que el país actualmente no está en condiciones de hospedar un Mundial completo, son otras épocas”, dice Marcelo Assaf, periodista argentino que vive hace treinta años en el Distrito Federal.



No hay que temer a los cambios. Cuando se pasó de 24 a 32 equipos llovieron críticas, pero no fue malo y más selecciones no tradicionales pudieron acceder a la megafiesta deportiva que es la Copa del Mundo. No obstante, 48 parece un número demasiado grande. Ya se puede decir que habrá récord de todo: de goles, de público.



“Nueva York recibirá la final del Mundial, que será el partido más importante de la historia del fútbol”, declaró, grandilocuente, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino. Veremos. Aunque sí será un Mundial revolucionario. Por todo.

Jorge Barraza

Para EL TIEMPO

