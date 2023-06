El City se dio la mano con la gloria (Último tango, opinión)

Ganó el mejor del torneo, no el mejor de la final. “That’s football”, “eso es el fútbol”, dice el irlandés en su no explicación que explica todo. Así es el apasionante, caprichoso, ilógico y sorpresivo fútbol. El Manchester City corona quince años de paciente búsqueda desde su virtual refundación en 2008: ganó el triplete, pero, sobre todo, la preciada tercera gema del más brillante collar que pueda lucirse: la Liga de Campeones, que sumada a la Premier League y a la Copa Inglesa componen la vitrina más fastuosa que pueda exhibir club alguno en la cuna de la pelota. Solo el Manchester United, su eterno rival, logró tal proeza, fue en 1999. Aunque para Pep Guardiola no es nuevo: en 2009 engarzó el sextete con el Barcelona.

Campeón invicto con 8 victorias y 5 empates, 33 goles a favor y apenas 5 en contra, los números le sonríen y lo proclaman un grandísimo monarca. La copa que se le había escapado por un pelo en 2021 a manos del Chelsea la bebió ahora. Sin estrellas, con buenos o muy buenos intérpretes, sin gastar cientos de millones más que sus rivales, dos rótulos que el periodismo madridista le ha inventado a Guardiola para intentar demeritarlo. Pero Pep es el mejor de la historia. Pasa que es catalán, eso molesta en la capital.

Es el número uno y vuelve a demostrarlo. Su equipo juega, tiene un estilo definido, un funcionamiento difícil de desentrañar para los rivales, que bajo el cielo de Turquía no brilló como acostumbra, pero supo hacer un gol y ganar. Es el título número 35 de Guardiola. Y puede seguir sumando, es joven, ama lo que hace, no se harta del éxito y tiene, entre tantas, la virtud de volver a motivar a su tropa después de ganar y ganar.

Josep Guardiola, con la 'Orejona', otra vez. Foto: Georgi Licovski. Efe

Lo más difícil para mantener toda racha ganadora es conservar el hambre de triunfo, el ojo del tigre. Él lo logra con sus jugadores y con él mismo. Es insaciable. Sus detractores, que tiene millones, le piden que haga lo mismo con el Elche o el Numancia, je… son tan lindos.

Un partido gris, pero una campaña impecable



Para los festivales que suele ofrecer el City fue un triunfo gris, olvidable, sin el traje de gala. Unito a cero apenas. Se notó el cansancio mental de sus jugadores, en 21 días disputaron virtualmente tres finales: ante el Chelsea para ganar el campeonato local, frente el United para levantar la Copa Inglesa y ahora contra el Inter. El futbolista se recupera físicamente de una semana a la otra, la mente no. Volver a encender el ansia de victoria es como pedirle al soldado extenuado, mal comido y mal dormido que tome de nuevo su fusil y vuelva a la carga. Y era el partido número 60 del City en la temporada.



Semejante esfuerzo desembocaba en un embudo de 21 días para definir las tres coronas.El Inter, su vencido, vendió cara su piel, dejó el alma entera y se ganó las simpatías del mundo. Fue un bravísimo Inter, un oso que casi da cuenta del cazador. Si analizamos por las situaciones de gol, tuvo cuatro clarísimas contra dos del City en los 98 minutos que duró el juego. Y 14 remates para el cuadro italiano frente a 7 del inglés. Estuvo a milímetros de la hazaña, pero no pudo.

Lo sorprendió el Inter al City en el primer acto, nada extraordinario, con presión alta, donde empezaba el tejido a crochet del City. Le interrumpía la articulación del juego. Sin ninguna táctica revolucionaria, sí mucha concentración, firmeza, anticipo, encimar siempre al lanzador y al receptor. Viene del año ’30; antes le llamaban “apretar las marcas”. A ello se sumó la llamativa imprecisión en los pases del equipo Ciudadano. En ese contexto, el City se pareció a quien se sube al auto apurado, gira la llave para dar arranque y el motor hace brrrrmmmm, brrrrmmmm, pero no enciende. No podía hacer andar el juego. Su juego, esa trama de pases precisos que le da dominio territorial y psicológico sobre el adversario hasta encontrar el hueco. Desconocido el City, ni cercano al conjunto arrollador campeón de la Premier, de la Cup y que aplastó al Bayern y al Madrid. La lesión de De Bruyne a los 35’ fue un golpe para los celestes. El belga es su jugador franquicia desde hace años, juega y hace jugar, crea peligro, convierte. Al Inter le vino bien.

En ese escenario, hubo algunas actuaciones notables en el cuadro nerazzurro como las de Dimarco, Barella, Bastoni y Acerbi. Los demás, atentos, enchufados todos. Pero no remató al arco el Inter en esos primeros 47 minutos. Y al once mancuniano no le sobró nada, apenas un zurdazo de Haaland con cierto picante que paró sin angustias Onana.



No cambió el desarrollo, pero empezó a quebrarse el partido. Cuando el reloj marcaba 58’ se durmió Akanji en un balón largo y Lautaro Martínez le robó la billetera, se fue solo y remató al gol, aunque en posición muy oblicua y contuvo Ederson, empezando a ser figura determinante.

Rodri celebra el título del Manchester City. Foto: Tolga Bozoglu. Efe

Ahí encontraron la paz el City, Guardiola, el proyecto de club, todos. Y al Inter no le quedó más que salir de la trinchera y arremeter a bayoneta limpia. Y fue arriba con fervor, con grandeza, convencido de que podía. Y acorraló al City. Se le negó el gol dos veces de forma tan increíble que cuesta entender como no entró la bola. El último cuarto de hora fue de una tensión de diez mil voltios, digno de una definición de Champions. Y en la tapada postrera de Ederson murió la chance interista. Triste, porque había hecho mucho y merecía, cuanto menos, el alargue.



La Uefa le dio la final al árbitro polaco Szimon Marciniak, el mismo del choque Argentina-Francia en Qatar. Significa que la Fifa lo vio sobresaliente en el Mundial. Y otra vez estuvo impecable, ningún fallo cuestionable. A su favor, los protagonistas se portaron bien.



Estambul, antes Constantinopla, antes Bizancio, ofreció su encanto milenario a decenas de miles de ingleses e italianos. Mostró su cara más moderna para recibirlos, a ellos y a la Champions. Y agradó, y cumplió. Fue una eficiente anfitriona, le echó un manto de olvido a los graves incidentes de París del año pasado, que a punto estuvieron de ser una tragedia. Bien.



Lo del City es una tarea de orfebrería de parte de sus dueños emiratíes. Desembarcaron el primero de septiembre de 2008 en una entidad que contaba 11 descensos (incluso se fue a Tercera División, algo que no le pasó nunca a ninguno de los grandes clubes europeos). Se trazaron un plan a largo plazo. Compraron el club en 250 millones de dólares y le inyectaron 1.000 millones de libras en infraestructura, jugadores y técnicos. Hoy vale 7.000 millones. En el medio ganaron 20 trofeos, entre ellos 7 Premier, 3 FA Cup, 6 Copa de la Liga, 3 Community Shield y ahora esta Champions. También lograron varios subcampeonatos. Siempre buscando la excelencia. Se expandieron y poseen otros once clubes con el sello City en cuatro continentes. Ahora venden más jugadores de los que compran. Fichar cracks es apenas una pequeña faceta de la organización City.



“Este el triunfo de un club que viene construyendo paso a paso desde hace años para llegar a esto. Y me toca hacer el gol de la victoria. Nunca lo imaginé. Me acuerdo de Fernandinho, Agüero, Kompany… de tantos jugadores que aportaron para conseguir esto”, expresó Rodrigo Hernández Cascante, el que mandó el derechazo a la gloria.



Último tango...



Jorge Barraza

Para EL TIEMPO

@JorgeBarrazaOK

