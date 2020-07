El Atalanta de Zapata y Muriel, el equipo que enamora en Europa

Atalanta es uno de esos equipos que despiertan empatía. De esos equipos rebeldes que vienen desde abajo y por lo tanto no solo logran victorias, sino gestas. De esos equipos de corazón lleno. De esos que se hacen querer hasta de sus no hinchas. De esos que no han ganado nada importante y, sin embargo, todo el mundo habla de ellos, porque entusiasman y desafían el orden del fútbol. Y es un equipo que, además, está armado con dos cañones colombianos.

Atalanta es el equipo de Bérgamo, esa ciudad italiana que padeció el más brutal impacto del coronavirus, otro motivo para despertar la empatía y la solidaridad mundial. No es ningún novato, lleva más de cien años de recorrido. Por allá en el 63 se ganó una Copa Italia, uno de los pocos trofeos que exhibe en sus vitrinas. Sin embargo, ese equipo anónimo y silencioso comenzó a dar alaridos en el 2016, no solo en Italia, sino en Europa, coincidiendo con la llegada de su actual entrenador, Gian Piero Gasperini.



Desde entonces, solo despierta elogios. El año pasado consiguió su primera clasificación a la Liga de Campeones, en la que hoy está en cuartos de final, desafiando a los poderosos de Europa. Se medirá con el PSG.



Pero Atalanta no es el típico equipo chico de los que, consciente de sus limitaciones, gana partidos a punta de corazón y defensa. Eso no es Atalanta. Atalanta es sinónimo de valentía, de ambición, de irreverencia. Atalanta no se arrodilla en la cancha. Atalanta juega al ataque. Se dice que es el equipo que mejor está jugando en estos momentos. Lo dicen los propios periodistas italianos.



“Lo de Atalanta es increíble. Juega un fútbol excelente. El mejor en Italia y de los mejores en Europa, y esto es por el trabajo del entrenador Gasperini, que hizo lo mismo en el Genova en 2009. Es un gran entrenador, pero hace este juego con jugadores normales y algunos sobre la media como ‘Papu’ Gómez, Ilicic o Duván Zapata. El Atalanta gana partidos 6-2 o 7-1, es el único que gana así en Italia. Creemos que puede ser un problema para todos en la Liga de Campeones. En el campeonato local ya no es problema para la Juventus”, opina Daniele Najjar, periodista italiano de 'La Gazzetta dello Sport'.



No es casualidad que sea en estos momentos el tercero en la tabla de la Serie A, detrás de Juventus e Inter. Atalanta no es un equipo inspirado, es un equipo de inspiración.

Duván Zapata (izq.) y Luis Muriel, figuras del Atalanta italiano. Foto: EFE

Máquina goleadora

Basta con mirar las cifras del Atalanta para comprobar que lo suyo no es una racha. A menos que sea una racha de 94 goles. ¡94! Una barbaridad anotadora si se tiene en cuenta que el poderoso Juventus lleva 70. Que el Inter lleva 74. O que el Bayern Múnich alemán hizo 100 en su campaña.



Atalanta es un tanque de doble cañón, uno que se llama Zapata y otro que se llama Muriel. Dos colombianos que no viven rachas sino costumbres, las costumbres del gol. Si no anota el uno, lo hace el otro. Alternan los festejos. Cada uno lleva 17 goles esta temporada, es decir, 34 entre ambos. Es decir, la tercera parte de los goles del equipo.



Es raro verlos al tiempo. Gasperini prefiere que Zapata destroce las defensas, que acabe con los pobres zagueros para que cuando Muriel entre, estos ya no puedan contener su potencia y habilidad. Por lo tanto, hay doble posibilidad de anotación. O triple, con el esloveno Ilicic, que lleva 15 anotaciones.



Lo curioso es que Atalanta, que ya aseguró cupo en la próxima Liga de Campeones (tras el empate entre Roma e Inter), no solo depende de ellos. Este equipo suena a sinfonía, a ópera italiana. Pasalic destruye, Malinovskyi distrae, Papu Gómez inventa. Juegan con armonía, como un reloj a la italiana, un reloj que marca un 3-4-2-1 o un 3-4-1-2. Arriba uno de los cañoneros mete miedo, sea Zapata, que el sábado llegó a 80 goles en Italia y es pretendido por la Juventus, o sea Muriel, el suplente de lujo que cada que entra anota y que lleva 90 goles en Europa.



“La clave del juego del Atalanta viene de tener un grupo consolidado de 14 jugadores, a los que se han añadido Muriel y Malinovskyi, que han permitido a Gasperini tener más soluciones, incluso en este periodo cuando se juega cada tres días. Pero el primer salto de calidad fue en el último campeonato, cuando (Papu) Gómez fue ubicado detrás de los puntas, dejando a Zapata como único delantero real y a Ilicic libre para inventar”, analiza Giordano Signorelli, de 'Tuttosport'.

Atalanta es un equipo que ataca en manada, con muchos hombres y muchas intenciones. Por eso se expone en su defensa, pero es que su arte no es defender. Este equipo juega a atacar. Así enamora.





