Cinco claves para que Colombia le empatara a Brasil en el Preolímpico

Hay que ser sinceros: antes del partido, pocos apostaban a que Colombia le pudiera sacar puntos a Brasil, en la primera fecha del cuadrangular final del Preolímpico. Al fin y al cabo, el actual dueño de la medalla de oro venía con una campaña perfecta,con cuatro victorias, 11 goles a favor y 5 en contra. Colombia, en cambio, brilló poco y avanzó sufriendo.

Sin embargo, la Selección pareció haber aprendido a sufrir. Planteó una forma de jugar para frenar a los brasileños y sacar un punto que hoy vale oro en la aspiración de llegar a Tokio 2020. ¿Cómo lo logró? Acá, la explicación, en cinco puntos:

El cambio de esquema

Uno de los problemas de esta Selección ha sido la falta de marca en la mitad. Frente a un equipo que tiene grana dominio de balón y juego por las bandas, el DT Arturo Reyes decidió poner un hombre más de sacrificio en la mitad, Kevin Balanta, quien incluso llegó a ser convocado para la Selección de Mayores en su momento por José Pékerman. Para ello, prescindió de uno de los delanteros, Ricardo Márquez. Con ese cambio, tapó el ancho de la cancha y dejó a los laterales brasileños sin salida.

Kevin Balanta (5) reapareció en la formación titular. En la foto, corre tras Matheus Cunha (9), el autor del gol de Brasil. Foto: AFP

Presión alta

Si bien no lo hizo durante todo el partido, Colombia presionó la salida de los brasileños, adelantando las líneas y jugando en un bloque compacto, mucho más cerca de la defensa rival. De esta manera, el toque brasileño no era tan fluido y Bruno Guimaraes, el jugador más importante del medio campo, no tuvo libertad para sacar al equipo desde el fondo. Esto explicó el zaguero Eddie Segura:

Esquema para contragolpear

Cuando el equipo no presionaba, también retrocedía el bloque con el fin de salir rápidamente al ataque, sin muchas transiciones, para tratar de aprovechar los espacios que dejaba Brasil. De esta manera llegó el gol de Edwuin Cetré, en el que tuvo gran participación el tándem que Colombia armó por la izquierda con Gabriel Fuentes y Nicolás Benedetti. Esto dijo el volante del América de México:

La seguridad de los centrales

En el primer partido del torneo, contra Argentina, los centrales de Colombia fueron Andrés Felipe Reyes y Carlos Terán, quienes no tuvieron una gran labor. El DT Reyes terminó tomando medidas de choque: los sacó a los dos y se la jugó por una nueva pareja, Eddie Segura y Willer Ditta. Con altibajos al comienzo, los dos han ganado seguridad y se han ido consolidando. Incluso Ditta fue clave para evitar la ventaja de Brasil en el primer tiempo cuando el equipo falló en una pelota cruzada que le quedó a Paulinho para rematar. Esto explicó el técnico.

Cuando todo falle, está el arquero

El portero titular de Colombia, Esteban Ruiz, ha venido de menos a más a lo largo del torneo. Al comienzo se le notó la falta de ritmo de competencia, pues era suplente en el Medellín, sin haber jugado un minuto el semestre pasado. Aunque Brasil parecía haber estudiado los partidos anteriores y quiso sorprenderlo con pelotas cruzadas, Ruiz resultó clave para salvar un punto. Así analizó el partido Ruiz:

José Orlando Ascencio

Enviado especial de EL TIEMPO

Bucaramanga

@josasc